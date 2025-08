Cinéma. C'est en Normandie, dans sa propre propriété, que Luc Besson a tourné une partie de son film "Dracula"

C'est l'un des événements cinéma de l'été 2025 : Luc Besson revient en force avec Dracula : A Love Tale, une adaptation romantique et visuellement ambitieuse du roman de Bram Stoker. Si une grande partie du tournage s'est déroulée à l'étranger, c'est en Normandie que certaines scènes clés ont été réalisées, plus précisément dans l'Orne, sur les terres du réalisateur lui-même.

La Normandie, décor intime du réalisateur

Le réalisateur a ouvert les portes de son domaine privé dans l'Orne pour une demi-journée de tournage. Ce château du XIXe siècle, acquis en 1988 à l'époque de son film Jeanne d'Arc, est devenu au fil du temps un véritable centre de production, abritant aujourd'hui la Digital Factory de Luc Besson.

Selon Normandie Images, la production a bénéficié de l'appui de l'Accueil de tournages Normandie pour faciliter l'installation, le recrutement de techniciens locaux et la logistique. Un coup de projecteur précieux pour les métiers du cinéma en région.

A lire aussi. Normandie. La Région veut accueillir plus de tournages de séries

Entre Laponie, Jura et Belle Epoque

Outre la Normandie, les paysages enneigés de Laponie ont servi de toile de fond à l'histoire d'amour tragique entre Vlad et Elisabeta, tout comme le Jura, pour des scènes plus sombres et boisées. Les studios français ont quant à eux permis de reconstituer le Paris de la Belle Epoque et l'imposant château transylvanien du comte Dracula.

Une histoire d'amour éternelle au cœur de "Dracula"

"A Love Tale" n'est pas qu'un sous-titre. C'est l'âme du film. Dracula devient ici le symbole d'un amour immortel, celui d'un homme condamné à attendre quatre siècles la réincarnation de sa bien-aimée.

Le cinéaste décrit son film comme “l'histoire d'amour ultime”, une lecture nouvelle et sensible du mythe vampirique. Un choix audacieux qui séduit autant qu'il intrigue.

Normandie Images, acteur clé du cinéma régional

Ce tournage renforce une tendance de fond : la Normandie séduit de plus en plus les productions françaises et internationales. Grâce à l'accompagnement de Normandie Images et à l'implication des institutions locales, la région affirme sa place comme territoire de cinéma, entre authenticité, diversité des paysages et dynamisme professionnel !