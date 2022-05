En questions. Normandie Images au Festival de Cannes : "En 2021, 110 projets de films tournés dans la région"

Denis Darroy est le directeur de Normandie Images, agence régionale du cinéma et de l'audiovisuel.

Quelle est la mission de Normandie Images ?

Nous sommes une agence régionale du cinéma et de l'audiovisuel en Normandie. Nous soutenons les projets de films qui se réalisent, se tournent, utilisent des décors de Normandie ou sollicitent des aides financières.

Comment sélectionnez-vous les films ?

Chaque année on reçoit environ 380 demandes. Elles sont étudiées par différents comités de sélection composés de professionnels du cinéma et de l'audiovisuel. Ce sont des projets à l'écriture, en production… Parfois, nous intervenons sur l'écriture du scénario. Certains sollicitent le bureau d'accueil des tournages. La Normandie plaît beaucoup. On n'est pas loin de Paris, il y a la Seine, la mer, les falaises… En 2021, il y a eu 110 projets de films tournés dans la région. D'ordinaire, nous sommes autour de 80 à 90 tournages.

Quelles sont les retombées économiques à la suite d'un tournage ?

Il est difficile de le savoir précisément. Dans le cadre des fonds d'aide à la production, la Région nous verse 2,3 millions d'euros. Souvent, cette somme est doublée. Ça dépend aussi du format du film. Pour des téléfilms, s'ils restent près d'une semaine, ça peut avoisiner les 600 000 €. Ils logent sur place, font appel à des techniciens normands, louent du matériel… Les retombées économiques sont intéressantes.

Y a-t-il des lieux prisés

pour les tournages en Normandie ?

Beaucoup de films sont tournés dans les métropoles : Caen, Le Havre, Rouen. Dans le Calvados, les demandes sont souvent autour de Caen la Mer, Honfleur et parfois Lisieux. En 2021, 20 % des tournages ont été réalisés dans le Calvados. Notre but est de trouver les meilleurs lieux qui correspondent aux demandes des sociétés de production. Ce qu'on ne trouve pas dans un département, on pourra peut-être le trouver ailleurs.

Pourquoi êtes-vous actuellement au Festival de Cannes ?

Je suis à Cannes pour préparer les prochains contacts de films qui pourraient être tournés en Normandie. On a plusieurs rendez-vous calés avec les producteurs. Parfois, certains déposent des projets pour obtenir des subventions.