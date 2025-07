Bonne table à Caen. Une cuisine de traiteur à La Joly Table

Enfin la pause déjeuner ! Après avoir couru toute la matinée, je suis contente de pouvoir me poser un peu, qui plus est à une adresse qui me paraît bien alléchante. Julien Joly, traiteur solidement implanté dans la région, ouvre son premier restaurant à Ifs, La Joly Table ! "C'est une belle brasserie, avec de la bonne cuisine et de jolies tables", introduit le responsable de salle Alexis Genest.

Un déjeuner réussi

dans un cadre pastel et raffiné

Je m'installe sur une confortable banquette en velours, face à la salle. Sous la chaleur extérieure, je demande avant toute chose un incontournable Coca-Cola rafraîchissant. Puis je consulte la carte et les formules. “Il y a une formule du jour qui change chaque semaine : entrée/plat ou plat/dessert à 18€, ou entrée/plat/dessert à 21€”, me précise le chef de salle. Je vais prendre entrée/plat, avec pour commencer des tomates anciennes, avec burrata au basilic… L'idéal en cette journée estivale !

Le responsable des cuisines, Nicolas Clouet, m'en dit plus sur les produits. “Tous nos fournisseurs sont du coin. Nous ne travaillons que des produits frais et tout est maison : aucun produit n'est surgelé ou encore moins préparé à l'avance.” Des carafes en forme de poisson, des sets de table au nom du traiteur, aucune assiette identique, des sièges, fauteuils et banquettes assortis dans les tons pastel, le cadre est charmant. "Une brasserie standing", souligne Alexis Genest. Les tomates à la burrata sont exquises ! Pour le plat je demande un classique burger, sauce fromage, qui arrive aussitôt. Des frites croquantes et moelleuses à la fois, un steak saignant et une sauce excellente, j'en demande même la recette au chef pour pouvoir la reproduire (camembert, crème et beurre) ! Les desserts sont la spécialité du chef, mais satisfaite, je jette les armes non sans regret. Je ressors rassasiée de ce délicieux déjeuner, prête à attaquer la fin de la journée.

Mon burger sauce fromagère.

Pratique. 6 rue Edouard Branly à Ifs. Ouvert du lundi au vendredi de 12h à 15h.