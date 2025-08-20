Loisirs. Les Musicales de Normandie, festival nomade et estival, arrivent à Rouen !

Pour sa 20e édition, ce festival emblématique s'offre une programmation riche et diversifiée qui met en valeur les talents d'aujourd'hui, comme en témoigne son programmateur, Enrique Thérain.

Qu'est ce qui fait l'originalité du festival ?

"Le festival parcourt tout le territoire normand et fait résonner belles pierres et musique classique. Les 50 concerts de cette édition sont joués dans des lieux patrimoniaux remarquables, comme l'abbaye de Jumièges, et des lieux parfois moins connus telle l'église de Barentin, dont l'acoustique est pourtant exceptionnelle. Le festival se targue d'accueillir des ensembles et des artistes d'exception, reconnus sur la scène internationale comme la violoniste Amandine Beyer ou l'ensemble vocal britannique Gesualdo Six, qui participe pour la première fois au festival."

Quels sont les styles musicaux explorés ?

"Si le festival glorifie la musique classique avec des instruments anciens ou contemporains, il nous tient aussi à cœur d'explorer d'autres esthétiques musicales extra-occidentales. En témoigne le concert proposé par Laurent Dehors le 24 août, dans lequel il fait résonner ses propres compositions jazz avec l'univers baroque. Mais c'est aussi un festival en quête d'inédit. Nous sommes en particulier fiers de présenter des partitions oubliées de Marin Marais - compositeur mis à l'honneur par le film Tous les matins du monde. Ces partitions ont été très récemment exhumées par un collectionneur !"

Quelles thématiques sont proposées

à Rouen ?

"A Rouen, nous avons choisi comme fil rouge la musique vocale avec en particulier au programme une sélection de cantates de Bach interprétées avec brio par la célèbre soprano Rachel Redmond le 28 août à la chapelle Saint-Julien. C'est aussi l'occasion de mettre en avant les étoiles montantes de la musique classique, les talents Adami, huit musiciens et chanteurs récompensés.

Puis le festival s'achèvera en beauté à l'Opéra. Sa clôture annonce ainsi l'ouverture de saison de la salle."

Pratique. jusqu'au 31 août. Programme et tarifs sur musicales-normandie.com