Rouen. Dialogues des Carmélites : le chemin de croix des religieuses à l'Opéra

L'opéra Dialogues des Carmélites, composé par Francis Poulenc d'après un livret de Georges Bernanos, sera visible au Théâtre des Arts de Rouen du 28 janvier au 4 février. Cet opéra questionne notre rapport à la mort et à nos engagements. Tiphaine Raffier, la metteuse en scène, nous le présente.

Quelle est l'histoire

de cet opéra ?

"L'intrigue se déroule en pleine terreur révolutionnaire. La jeune Blanche décide de rejoindre une communauté de religieuses menacées de mort si elles ne renoncent pas à leur foi. C'est l'histoire du chemin de croix d'une jeune femme qui apprend à surmonter sa peur et se prépare à mourir pour ses convictions. Ceux qui doutent et paraissent faibles se révèlent pleins de courage au moment fatidique. Les rapports humains entre les personnages sont très riches et cet opéra à la particularité d'offrir, au cœur même du plus grand chaos, des moments de grâce."

Comment passer du monde du théâtre

à celui de l'opéra ?

"Ce sera ma première mise en scène lyrique. Les enjeux sont multiples. Il faut déjà faire dialoguer le texte de Bernanos avec la musique de Poulenc, coordonner toutes les disciplines, décrire les états d'âme de Blanche, suggérer l'état de crise que traverse le pays… Mais l'opéra offre aussi des moyens techniques exceptionnels qui servent la narration."

Comment favoriser la lisibilité

de cette œuvre ?

"C'est toute ma quête de rendre accessible ce chef-d'œuvre. C'est le jeu théâtral lui-même qui favorise la lisibilité. Mais nous avons aussi recours à des astuces scéniques. Pour évoquer le contexte historique, nous avons choisi de projeter des textes et des dates essentielles. Bien sûr, le destin de Blanche est central, mais pour comprendre son engagement il faut restituer le cadre historique. Ce ne sont pas les décors ou les costumes qui nous renvoient à l'époque révolutionnaire. Mais ces costumes sont cependant de forts marqueurs sociaux."

Pratique. du 28 janvier au 4 février. Théâtre des arts à Rouen. 5 à 85€. operaderouen.fr.