Saint-Jouin-Bruneval. La Ferme des Falaises : 15 ans d'animations en famille

Depuis 15 ans, la Ferme des Falaises à Saint-Jouin-Bruneval offre une immersion au cœur de la campagne. Ce parc animalier familial héberge plus de 200 animaux domestiques du monde entier : lamas, poneys, ânes, chèvres, ainsi qu'une multitude de races de lapins et de poules. Les visiteurs peuvent nourrir les animaux, profiter de structures gonflables, karts à pédales, jeux en bois et d'un mini-golf. Des espaces thématiques tels qu'Anima'land, Le Ranch et Tunn'ailes offrent des expériences interactives avec les différents animaux. Le snack sur place propose crêpes, gaufres, glaces et boissons fraîches toute l'année…

Pratique. Ouvert tous les jours de 10h à 19h, gratuit pour les moins de 2 ans.