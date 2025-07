Condé-en-Normandie. Will To Go Park : le paradis des toutous et de leurs maîtres

Cet été, profitez de la nature au Will To Go Park, parc canin situé à Condé-en-Normandie. Des activités sportives et ludiques sont proposées, avec ou sans votre chien. Cani-randonnées, baptême en chiens de traîneau avec les chiens du parc, mais aussi séances d'éducation canine et parcours d'aventure pour les maîtres et leurs compagnons à quatre pattes. En plus d'un espace de plus de 1 000m² dédié aux chiens, explorez un parc d'éducation et d'agility, sport où le chien franchit un parcours d'obstacles. Cet endroit est idéal pour les propriétaires de chiens et les amateurs de plein air.

Pratique. Ouvert du mardi au dimanche. Plus d'informations sur willtogopark.com. Tel : 06 62 80 95 08.