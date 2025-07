Caen. Un été fantastique à Festyland : des spectacles pour petits et grands aventuriers

Pirates sur échasses, dragons rugissants, machines fantastiques, fanfares déchaînées… Les allées de Festyland, le plus grand parc d'attractions de Normandie, s'emplissent de shows vivants, de déambulations grandioses et de rencontres inattendues. Un été rythmé, festif et immersif… au cœur de votre parc préféré, à Carpiquet, à deux pas de Caen !

Les pirates prennent d'assaut le parc

Dès ce samedi 12 juillet 2025, sabres en main et échasses aux pieds, ces cinq forbans en quête de leur prochain navire mêlent jonglerie, musique et performances de feu. Une épopée corsaire spectaculaire.

La semaine suivante, place à la fanfare Mouv'N'Brass. Cuivres incandescents, rythmes entraînants, chorégraphies improvisées : une explosion de bonne humeur !

A partir du 21 juillet 2025, l'Amiral Dante et la Compagnie Zoolians initient les plus courageux à l'art de la piraterie dans une ambiance drôle et décalée. A condition de prouver votre valeur !

Du feu et des flibustiers dans les allées

Du 22 au 31 juillet 2025, le Dragon de Feu fait son entrée en scène. Cracheur de flammes, rugissant et suivi de conteurs, musiciens et jongleurs, il entraîne petits et grands dans une procession magique venue d'un autre temps.

Du 26 au 29 juillet 2025, cap sur l'humour marin avec l'Escadrille des Hommes Barriques : trois matelots assoiffés de chansons et de fous rires, embarqués sur leurs tonneaux roulants.

En août, Festyland se transforme en théâtre à ciel ouvert avec pirates burlesques, concerts médiévaux déjantés et de nombreuses animations pour petits moussaillons !