Rouen. Le Jardin des plantes, un écrin unique pour les jeunes artistes

Depuis le 21 juin et jusqu'au 27 juillet, le Fonds régional d'art contemporain (Frac) Normandie s'installe à Sotteville-lès-Rouen, dans le 17e pavillon du Jardin des plantes. L'exposition "Zoom Zoom Z", en accès libre, met à l'honneur 25 jeunes artistes diplômés entre 2021 et 2023. Le titre, clin d'œil au groupe de rap NTM, fait référence à la génération Z, née entre la fin des années 1990 et le début des années 2010. Peinture, vidéo, dessin, sculpture ou performance : une diversité de pratiques y est présentée. L'événement s'inscrit dans la politique de diffusion du Frac, actif sur l'ensemble du territoire normand.

Pratique. Gratuit. Le Jardin des plantes est ouvert de 8h à 20h15.