[En images]. Au Jardin des plantes de Rouen, des milliers de trésors à choyer

Connaissez-vous vraiment le Jardin des plantes de Rouen ? Avec ses 85 000m² et plus de 5 000 espèces de plantes, il ouvrira ses portes pour l'événement Graines de Jardin, les 17 et 18 mai. C'est l'occasion de découvrir le travail des jardiniers de ce site historique.

Des collections extérieures et intérieures

Les équipes du Jardin des plantes sont réparties en secteurs et s'occupent aussi bien de collections extérieures qu'intérieures. Vincent Vittecoq est chef d'équipe des collections botaniques extérieures. "En hiver, on fait des devis, on cherche des fournisseurs et en saison, on est jardiniers donc on taille, on désherbe, etc.", explique-t-il. Lui et ses collègues s'efforcent de préserver des variétés anciennes en collaborant avec des producteurs, "nous travaillons aussi avec des associations de pomologie [la science qui étudie les fruits, N.D.L.R.] pour avoir des variétés rares". Ils doivent soigner certaines espèces. Cependant, depuis deux ans, les jardiniers font face à l'invasion de la pyrale du buis au niveau d'une allée près de l'horloge. Cette chenille dévore le feuillage des buis, entraînant leur mort. "Ça a été un carnage, confie Vincent Vittecoq, même avec un produit biologique, ça engendre des contraintes sécuritaires et sanitaires." Les buis ont été arrachés pour être remplacés par des agrumes et "fruitiers exotiques" comme l'avocatier et le néflier du Japon.