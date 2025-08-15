En ce moment AZIZAM Ed Sheeran
Incendie. Des pompiers normands déployés en renfort dans le Cher et l'Indre face aux risques de départs de feux

Environnement. Deux groupes d'intervention feux de forêts ont été déployés depuis la Manche et l'Orne, vendredi 15 août, en direction du Cher. Il s'agit de prévenir d'importants départs de feux qui pourraient être favorisés par les conditions météo actuelles.

Publié le 15/08/2025 à 17h30 - Par Alexandre Leno
D'importants feux de végétation sont à craindre dans le Centre-Val de Loire à partir de vendredi 15 août.  - Le Courrier Cauchois

Alors que le Cher et l'Indre ont été placés en risque incendie "sévère" en ce week-end du vendredi 15 août, des renforts de sapeurs pompiers normands sont déployés pour intervenir sur les deux départements. Il s'agit de prévenir d'importants départs de feux dans un contexte de vague de chaleur propice aux incendies.

Une vingtaine de pompiers sont partis de la Manche

Les pompiers de la Manche ont déployé, vendredi 15 août, un groupe d'intervention feux de forêt (Giff) composés de 22 personnels et 7 véhicules. L'unité est partie dans la nuit de Saint-Lô et a rejoint Saint-Amand Montrond au Centre de secours du Service d'incendie et de secours du Cher (Sdis 18).

Un groupe de l'Orne venu en renfort

Le Sdis 61 dans l'Orne vient également en renfort de leurs collègues du Centre-Val de Loire. Un groupe d'intervention (Giff) a été "prépositionné" dans le département du Cher afin de "parer toute éventualité". Il a rejoint, lui aussi, le Centre de secours de Saint-Armand Montrond. En tout, 9 sapeurs-pompiers de l'Orne sont mobilisés pour ce déploiement préventif, accompagné de 2 camions-citernes feux de forêt et d'un véhicule tout usage.

