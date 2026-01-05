En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Basket. Le CBC se sépare de Stéphane Eberlin, un entraîneur arrive pour une mission maintien

Sport. Le Caen Basket Calvados a annoncé dimanche 4 janvier se séparer de Stéphane Eberlin. L'entraîneur, à la tête de la formation depuis quatre ans, est remplacé par Jean-Baptiste Lecrosnier.

Publié le 05/01/2026 à 08h47 - Par Lilian Fermin
Stéphane Eberlin n'est plus l'entraîneur du Caen Basket Calvados. - Julien Forte

La situation devenait trop dangereuse pour poursuivre l'aventure. Dimanche 4 janvier, les dirigeants du CBC ont annoncé évincer Stéphane Eberlin de la tête de l'équipe première. Arrivé en juin 2022, le coach n'arrivait pas à redresser la barre cette saison, et laisse le Caen Basket Calvados à la 18e place d'Elite 2, premier non relégable.

Une figure en Normandie

L'entraîneur aura été le grand artisan de la montée du club caennais en deuxième division, et de son maintien lors de la saison 2024-2025. Mais alors que le CBC nourrissait de grandes ambitions, les résultats n'ont pas suivi en 2025. "La direction tient à saluer tant le travail accompli par Stéphane Eberlin que l'homme qu'il est, très apprécié de tous, et reconnu pour ses valeurs de travail, d'engagement, de droiture et de démarche sans jamais d'ambiguïté", salue le CBC.

De l'expérience pour prendre la suite

Le remplaçant de Stéphane Eberlin est déjà connu. Il s'agit de Jean-Baptiste Lecrosnier, technicien de 49 ans, auparavant coach adjoint de la JL Bourg, actuel 2e de Betclic Elite. Il endossait d'importantes responsabilités au club, remplaçant ponctuellement Frédéric Fauthoux, quand celui-ci était retenu par ses obligations de sélectionneur de l'équipe de France. Jean-Baptiste Lecrosnier a néanmoins déjà porté le costume d'entraîneur principal, à Nantes.

Le nouvel entraîneur du CBC commence ses fonctions par un match décisif.Le nouvel entraîneur du CBC commence ses fonctions par un match décisif. - CBC

Il aura donc pour mission principale d'assurer le maintien de sa nouvelle équipe, et devra vite prendre le pouls de sa formation. Un premier match capital se dispute vendredi 9 janvier à domicile. Jean-Baptiste Lecrosnier découvrira le Palais des Sports lors de la réception de Challans, lanterne rouge du championnat. Le 23 janvier, le CBC est opposé à Evreux, actuel 17e d'Elite 2.

