Sport. Des nouveaux visages au SM Caen et au CBC : la valse des entraîneurs

Alors que le Caen Handball caracole en tête de son championnat, tout comme les Drakkars en hockey sur glace, deux autres équipes n'ont pas passé les fêtes en toute sérénité. Le Stade Malherbe Caen a pris la décision le 29 décembre d'évincer Maxime d'Ornano, éliminé de la Coupe de France par Bayeux et 10e de National. Le technicien est remplacé par Gaël Clichy, ex-international français, qui fera ses premiers pas en tant que numéro un. Et il ne manque pas d'ambition. "On a 5 à 6 mois pour donner du plaisir aux gens, pour jouer au football, et se comporter comme si on jouait le podium", avant d'assumer que le club se doit "de remonter en Ligue 2" à l'issue de la saison. Celui qui a connu Arsène Wenger ou Pep Guardiola comme entraîneurs devrait compter sur "des renforts" selon son président Ziad Hammoud.

Quelques jours plus tard, le 4 janvier, le Caen Basket Calvados annonçait le départ de Stéphane Erbelin, son entraîneur depuis 4 ans. Il avait fait monter, puis maintenu le club en Elite 2. Alors que le CBC se voulait ambitieux, les résultats n'ont pas suivi, en témoigne cette dangereuse 18e place au classement. Il est remplacé par Jean-Baptiste Lecrosnier, coach adjoint à la JL Bourg en première division. Il devra vite remobiliser son groupe, puisque son mois de janvier s'annonce déjà décisif, avec la réception de la lanterne rouge, Challans, vendredi 9 janvier, et celle d'Evreux, le 17e, le 23 janvier.