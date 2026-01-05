Albane, Louis, Léon Esmée... Quels ont été les prénoms les plus donnés à Saint-Lô en 2025 ?

1 270 actes de naissances ont été déposés à l'état civil de la mairie de Saint-Lô en 2025. C'est un chiffre en baisse de 9% par rapport à 2024. La mairie a dévoilé le top 10 des prénoms de garçons et de filles.
Albane en tendance chez les filles
Le prénom de petite fille le plus donné en 2025 à Saint-Lô est Albane, avec 14 occurrences, suivi de 12 Romy et 12 Rose. Il y a eu aussi 11 Ambre et 11 Juliette et 10 Agathe, 10 Jade et 10 Louise. Neuf petites filles ont été appelées Esmée et 9 Lou.
Louis beaucoup entendu chez les garçons
Chez les garçons, le prénom Louis a été le plus donné : 17 fois. Marceau est sur la deuxième place du podium (15 fois) suivi de 14 Gabriel. Il y a eu 13 Léo et 13 Malo, avec 12 Raphaël et 12 Noé. Jules et Léon ont tous les deux été donnés 11 fois. Le prénom Hugo ferme la marche avec neuf occurrences.
