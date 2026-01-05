En ce moment Le Chat Léman
Albane, Louis, Léon Esmée... Quels ont été les prénoms les plus donnés à Saint-Lô en 2025 ?

Société. La mairie de Saint-Lô a dévoilé le top dix des prénoms de fille et de garçons les plus donnés en 2025.

Publié le 05/01/2026 à 15h27 - Par Thibault Lecoq
Albane, Louis, Léon Esmée... Quels ont été les prénoms les plus donnés à Saint-Lô en 2025 ?
Le top des prénoms de garçons et de filles enregistrés à Saint-Lô en 2025 a été dévoilé. - ©Tomsickova - stock.adobe - Illustration

1 270 actes de naissances ont été déposés à l'état civil de la mairie de Saint-Lô en 2025. C'est un chiffre en baisse de 9% par rapport à 2024. La mairie a dévoilé le top 10 des prénoms de garçons et de filles.

Albane en tendance chez les filles

Le prénom de petite fille le plus donné en 2025 à Saint-Lô est Albane, avec 14 occurrences, suivi de 12 Romy et 12 Rose. Il y a eu aussi 11 Ambre et 11 Juliette et 10 Agathe, 10 Jade et 10 Louise. Neuf petites filles ont été appelées Esmée et 9 Lou.

Louis beaucoup entendu chez les garçons

Chez les garçons, le prénom Louis a été le plus donné : 17 fois. Marceau est sur la deuxième place du podium (15 fois) suivi de 14 Gabriel. Il y a eu 13 Léo et 13 Malo, avec 12 Raphaël et 12 Noé. Jules et Léon ont tous les deux été donnés 11 fois. Le prénom Hugo ferme la marche avec neuf occurrences.

