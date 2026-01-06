Hockey sur glace. Demi-finale de Coupe de France : pas d'exploit pour les Drakkars de Caen face à Grenoble

Il n'y aura pas de voyage à Bercy, le 1er février prochain. Les Drakkars de Caen ont été stoppés par Grenoble, champion de France en titre, en demi-finale de la Coupe de France de hockey sur glace. Les Isérois mettent fin à une série d'invincibilité des Normands longue de 12 matchs et débutée le 15 novembre 2025. Les Brûleurs de loups se sont imposés 6-3 dans l'antre des Caennais.

30 minutes la tête sous l'eau

Même si l'entame de match a été plutôt bien négociée par les Drakkars avec des premières minutes engageantes, le but de l'Américain Kulbis-Marino (5:31) a fait mal au moral caennais. Le deuxième coup de massue a été donné par le n°49 grenoblois, Beauchemin, à la 12e minute. La fin de la première période n'a rien changé, les Grenoblois menant 5-0 après 32 minutes de jeu.

Les Normands ont choisi ce moment pour se réveiller, d'abord via un but du Canadien Marc-Antoine Pépin, à la 35e minute de jeu. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Pare, l'autre Canadien des Drakkars, a également trouvé le chemin des filets. Score à la fin de la deuxième mi-temps : 5-2 pour les Grenoblois.

La troisième et dernière période de 20 minutes a été plus équilibré, avec un but de chaque côté. menant à un but de chaque côté. Score final : 6-3.

Pour les Drakkars, place désormais au championnat, avec un match samedi 10 janvier à Valenciennes. Objectif immédiat : rester en tête de Division 1, le deuxième échelon français..

Tableau des scores

Score à la fin de la première période : 0 - 2

- But pour Grenoble à 05:31 par Kulbis-Marino

- But pour Grenoble à 12:22 par Beauchemin

Score à la fin de la deuxième période : 2 -5

- But pour Grenoble à 24 : 57 par Boivin

- But pour Grenoble à 28 : 46 par Beauchemin

- But pour Grenoble à 31 : 30 par koudri

- But pour Caen à 34 : 46 par Pepin

- But pour Caen à 36 : 02 par Pare

Score à la fin de la troisième période : 3 - 6

- But par Grenoble à 56 : 59 par Rautanen

- But pour Caen à 58 : 35 par Nikiforov