Hockey sur glace. Les Drakkars de Caen en demi face à Grenoble : "On aura sûrement notre petite chance"

Les Drakkars de Caen ont rendez-vous avec l'histoire. Sur une impressionnante dynamique de victoires, les hockeyeurs disputent ce mardi 6 janvier leur demi-finale de la Coupe de France face aux Brûleurs de Loups de Grenoble, l'une des meilleures équipes du pays. Pensionnaires de deuxième division, les Caennais font office d'outsiders dans cette rencontre.

Ne pas prendre de buts, d'abord

"Tout est possible dans le hockey", croit savoir Jaroslav Prosvic, l'entraîneur slovaque du HCC. "C'est 60 minutes, et si on donne notre maximum, on aura sûrement notre petite chance. Je veux surtout que l'on n'ait pas de regrets à la fin du match", pose le coach qui se dit "motivé et excité" avant la rencontre.

Durant leur parcours en Coupe, les Caennais ont déjà éliminé plus forts qu'eux, les Gothiques d'Amiens, eux aussi en Ligue Magnus. "Grenoble, c'est très complet, ils sont forts", sait Jaroslav Prosvic. Pour y croire, il veut compter sur le soutien d'un public qui répond présent depuis le début de saison, et sur sa défense. "En attaque on a des joueurs qui sont capables de créer des occasions, qui peuvent marquer, mais on doit être très stricts sur le jeu défensif", appréhende-t-il.

"Un rêve"

Et si les Drakkars arrivent à faire douter les Brûleurs de Loups, alors le rêve de disputer une finale à Paris, à l'Accor Arena, est permis. S'il n'a pas connu de pareille épopée en tant que joueur, l'ancien attaquant veut vivre "ce rêve en tant qu'entraîneur." D'autant que voir une équipe de Division 1 en finale de la Coupe de France, "ça n'est pas tous les jours", sourit-il.

Peu importe l'issue de la rencontre, les Drakkars caracolent toujours en tête de leur championnat. Avec de l'ambition : poursuivre sur cette bonne dynamique, et faire mieux que l'an passé en playoffs. Ils s'étaient inclinés en finale.