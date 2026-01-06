En ce moment Come out and play The OFFSPRING
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Hockey sur glace. Les Drakkars de Caen en demi face à Grenoble : "On aura sûrement notre petite chance"

Sport. Les Drakkars de Caen affrontent ce mardi 6 janvier soir Grenoble en demi-finale de la Coupe de France de hockey sur glace. Un match historique dans une patinoire comble.

Publié le 06/01/2026 à 11h21 - Par Lilian Fermin
Hockey sur glace. Les Drakkars de Caen en demi face à Grenoble : "On aura sûrement notre petite chance"
Jaroslav Prosvic, l'entraîneur des Drakkars de Caen. Il a mené ses troupes jusqu'en demi-finale de la Coupe de France de hockey sur glace.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Les Drakkars de Caen ont rendez-vous avec l'histoire. Sur une impressionnante dynamique de victoires, les hockeyeurs disputent ce mardi 6 janvier leur demi-finale de la Coupe de France face aux Brûleurs de Loups de Grenoble, l'une des meilleures équipes du pays. Pensionnaires de deuxième division, les Caennais font office d'outsiders dans cette rencontre.

Ne pas prendre de buts, d'abord

"Tout est possible dans le hockey", croit savoir Jaroslav Prosvic, l'entraîneur slovaque du HCC. "C'est 60 minutes, et si on donne notre maximum, on aura sûrement notre petite chance. Je veux surtout que l'on n'ait pas de regrets à la fin du match", pose le coach qui se dit "motivé et excité" avant la rencontre.

Durant leur parcours en Coupe, les Caennais ont déjà éliminé plus forts qu'eux, les Gothiques d'Amiens, eux aussi en Ligue Magnus. "Grenoble, c'est très complet, ils sont forts", sait Jaroslav Prosvic. Pour y croire, il veut compter sur le soutien d'un public qui répond présent depuis le début de saison, et sur sa défense. "En attaque on a des joueurs qui sont capables de créer des occasions, qui peuvent marquer, mais on doit être très stricts sur le jeu défensif", appréhende-t-il.

"Un rêve"

Et si les Drakkars arrivent à faire douter les Brûleurs de Loups, alors le rêve de disputer une finale à Paris, à l'Accor Arena, est permis. S'il n'a pas connu de pareille épopée en tant que joueur, l'ancien attaquant veut vivre "ce rêve en tant qu'entraîneur." D'autant que voir une équipe de Division 1 en finale de la Coupe de France, "ça n'est pas tous les jours", sourit-il.

Peu importe l'issue de la rencontre, les Drakkars caracolent toujours en tête de leur championnat. Avec de l'ambition : poursuivre sur cette bonne dynamique, et faire mieux que l'an passé en playoffs. Ils s'étaient inclinés en finale.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Automobile
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Câble vga standard mâle mâle gris clair 1,60 m
Câble vga standard mâle mâle gris clair 1,60 m Talence (33400) 4€ Découvrir
Câble svga standard mâle mâle noir
Câble svga standard mâle mâle noir Talence (33400) 6€ Découvrir
Câble svga Haute Résolution 1,80 m
Câble svga Haute Résolution 1,80 m Talence (33400) 9€ Découvrir
Tensiomètre poignet
Tensiomètre poignet Talence (33400) 18€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Hockey sur glace. Les Drakkars de Caen en demi face à Grenoble : "On aura sûrement notre petite chance"
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple