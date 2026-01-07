En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Hockey sur glace. Les Dragons de Rouen en quête d'une place en finale de Coupe de France

Sport. Les Dragons de Rouen affrontent les Pionniers de Chamonix, mercredi 7 janvier, dans le cadre des demi-finales de Coupe de France de hockey sur glace.

Publié le 07/01/2026 à 14h53 - Par Alexandre Leno
Hockey sur glace. Les Dragons de Rouen en quête d'une place en finale de Coupe de France
Les supporters des Dragons de Rouen vont pousser la voix pour permettre à leur club d'accéder à la finale tant désirée.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Après l'élimination des Drakkars de Caen, mardi 6 janvier, face au tenant du titre Grenoble, c'est au tour des Rouennais du RHE 76 de défendre les couleurs de la Normandie en Coupe de France de hockey sur glace. Forts de leur victoire sur Angers, le dauphin de la Ligue Magnus, le 17 décembre, les Dragons de Rouen espèrent bien décrocher un ticket pour la finale prévue le 1er février à l'Accor Arena à Paris. Avant cela il faudra venir à bout des Pionniers de Chamonix lors de la demi-finale, mercredi 7 janvier. Le match est à guichets fermés à l'Ile Lacroix et l'ambiance promet d'être électrique.

Dix ans sans Coupe

Cela fait 10 ans que les Normands n'ont pas remporté le titre. Le dernier, c'était en 2016 face aux Brûleurs de Loups de Grenoble. Au total, les Dragons de Rouen cumulent aujourd'hui six titres en Coupe de France. Une victoire sur Chamonix voudrait donc dire le retour du choc Rouen-Grenoble en finale de Coupe de France. Un véritable classico du hockey sur glace français.

Pour suivre le match rendez-vous également sur hockeyfrance.tv ou au Novick's stadium sur les quais de Rouen. Coup d'envoi de la rencontre à 20h.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Automobile
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Bonnes affaires
2 gilets polaires fins gris clair
2 gilets polaires fins gris clair Talence (33400) 28€ Découvrir
Petit batteur mixeur
Petit batteur mixeur Talence (33400) 8€ Découvrir
Ordinateur tout en un HP
Ordinateur tout en un HP Saint-Ouen-sur-Seine (93400) 50€ Découvrir
Lave linge hublot
Lave linge hublot Saint-Ouen-sur-Seine (93400) 110€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Hockey sur glace. Les Dragons de Rouen en quête d'une place en finale de Coupe de France
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple