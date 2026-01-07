Hockey sur glace. Les Dragons de Rouen en quête d'une place en finale de Coupe de France

Après l'élimination des Drakkars de Caen, mardi 6 janvier, face au tenant du titre Grenoble, c'est au tour des Rouennais du RHE 76 de défendre les couleurs de la Normandie en Coupe de France de hockey sur glace. Forts de leur victoire sur Angers, le dauphin de la Ligue Magnus, le 17 décembre, les Dragons de Rouen espèrent bien décrocher un ticket pour la finale prévue le 1er février à l'Accor Arena à Paris. Avant cela il faudra venir à bout des Pionniers de Chamonix lors de la demi-finale, mercredi 7 janvier. Le match est à guichets fermés à l'Ile Lacroix et l'ambiance promet d'être électrique.

Dix ans sans Coupe

Cela fait 10 ans que les Normands n'ont pas remporté le titre. Le dernier, c'était en 2016 face aux Brûleurs de Loups de Grenoble. Au total, les Dragons de Rouen cumulent aujourd'hui six titres en Coupe de France. Une victoire sur Chamonix voudrait donc dire le retour du choc Rouen-Grenoble en finale de Coupe de France. Un véritable classico du hockey sur glace français.

Pour suivre le match rendez-vous également sur hockeyfrance.tv ou au Novick's stadium sur les quais de Rouen. Coup d'envoi de la rencontre à 20h.