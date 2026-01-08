Orne. Un incendie se déclare dans le garage d'une habitation : la maison endommagée

Un garage de 40 mètres carrés a entièrement été détruit par les flammes, à Juvigny Val d'Andaine. L'incendie s'est déclaré peu après 14h30, mercredi 7 janvier.

Une chambre endommagée

Aucune personne n'a été blessée mais les flammes ont également endommagé la toiture ainsi qu'une chambre de la maison touchée. L'intervention a mobilisé 18 sapeurs-pompiers de Céaucé, Domfront et Lonlay-l'Abbaye.