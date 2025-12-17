Tourouvre au Perche. Un incendie détruit trois véhicules : 10 sapeurs-pompiers mobilisés

Le feu s'est déclaré peu avant 3h du matin, dans la nuit du mardi 16 au mercredi 17 décembre. A Tourouvre au Perche, trois véhicules, dont une voiture, un utilitaire et un poids lourd, ont été détruits par les flammes. Aucune victime n'est à déplorer.

Une personne en état de choc

Le propriétaire des véhicules a été laissé sur place "en état de choc", précise le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS). Au total, 10 sapeurs-pompiers ont été mobilisés jusqu'à 4h15 du matin pour éteindre les flammes. La gendarmerie et Enedis étaient aussi sur place.