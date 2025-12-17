En ce moment Christine Christine & the Queens
Manche. Une équipe médicale des armées évacue un passager au large de Cherbourg

Sécurité. Un passager d'un ferry Brittany Ferries a été évacué médicalement mardi 16 décembre après un malaise en mer.

Publié le 17/12/2025 à 10h09 - Par Julien Rojo
Le Cross déploie alors l'hélicoptère H160 de la Marine nationale, basé à Maupertus-sur-Mer. - PREMAR

Les secours en mer étaient à nouveau mobilisés dans la Manche, mardi 16 décembre. En fin d'après-midi, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) de Jobourg reçoit un appel du ferry Santona. Un passager à bord du navire de Brittany Ferries a besoin d'une assistance médicale. L'alerte remonte au centre de consultation médicale maritime de Toulouse et aux équipes de coordination médicale maritime du Havre, en Seine-Maritime. Les médecins préconisent une évacuation médicale.

Un hélicoptère déployé

Le Cross déploie alors l'hélicoptère H160 de la Marine nationale, basé à Maupertus-sur-Mer, avec à son bord une équipe médicale du service de santé des armées de Querqueville. L'aéronef hélitreuille le passager jusqu'à Querqueville. Il est ensuite pris en charge par les marins-pompiers de Cherbourg et conduit au centre hospitalier public du Cotentin. La préfecture maritime rappelle que si vous êtes victime ou témoin d'un événement en mer, il est recommandé de contacter les secours par téléphone en composant le 196 ou sur le canal 16 du système VHF.

