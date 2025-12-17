En ce moment Christine Christine & the Queens
Le Caennais de la semaine. S'il était maire, Mathis Chanu-Marcelin voudrait "un terrain de basket dans la mairie"

Société. Pour marquer la fin du Millénaire, notre Caennais de la semaine s'appelle Mathis, il a 10 ans. A Caen, il a plein d'idées pour s'amuser.

Publié le 17/12/2025 à 10h25, mis à jour le 17/12/2025 à 11h22 - Par Elvire Alix
Mathis Chanu-Marcelin est fan de basket.

Pour la dernière voix de la ville et la fin du Millénaire, c'est Mathis Chanu-Marcelin, 10 ans, qui nous raconte sa vision de Caen.

Peux-tu te présenter ?

"Je m'appelle Mathis, j'ai 10 ans. Je suis à l'école Victor-Lesage. J'habite à Caen et aussi à Fleury-sur-Orne. J'ai déménagé il y a cinq ans, avant j'habitais à Bernay."

Que penses-tu de la ville de Caen ?

"Je trouve que la ville est très belle. C'est très sympa, on peut facilement se faire des amis. Ce que j'aime c'est aller au marché de Noël et me promener sur le port aussi, parce qu'on peut voir des bateaux et se balader. C'est pratique pour faire du vélo aussi et l'été j'aime bien, car il y a parfois de petits restaurants où on peut boire un verre ou manger un peu."

As-tu un endroit préféré ?

"Je n'ai pas vraiment d'endroit préféré mais j'adore aller faire de l'escalade aux Rives de l'Orne. Je grimpe, je saute, je m'amuse... et je fais un peu n'importe quoi."

Es-tu allé voir les spectacles du Millénaire ?

"Oui, je suis allé à l'inauguration au château de Caen. Il y avait plein de dessins projetés sur la façade, ça faisait presque comme un cinéma."

Aimerais-tu être élu maire de Caen ?

"Bof... parce qu'il y a beaucoup de responsabilités. Mais en même temps, tu peux décider de plein de choses, comme ouvrir un nouveau magasin ou un restaurant. Si j'étais maire, je ferais construire un terrain de basket à côté de la mairie, derrière ou même dedans, mais pas trop grand. Comme ça, je pourrais jouer au basket souvent."

Le Caennais de la semaine. S'il était maire, Mathis Chanu-Marcelin voudrait "un terrain de basket dans la mairie"
