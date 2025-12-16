En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Près d'Alençon. A 32 ans, il s'apprête à lancer son deuxième jeu de société

Culture. Trois ans après la sortie de Pikit, son premier jeu édité par la maison d'édition du Time's Up, l'Ornais Corentin Brand s'apprête à lancer son deuxième jeu de société, intitulé Forfort. La campagne de financement participatif du projet a été lancée vendredi 12 décembre.

Publié le 16/12/2025 à 16h19 - Par Martin Patry
Près d'Alençon. A 32 ans, il s'apprête à lancer son deuxième jeu de société
Corentin Brand s'apprête à sortir son deuxième jeu de société, Forfort. - Martin Patry

Passionné par l'univers du jeu de société depuis toujours, Corentin Brand s'apprête à boucler son projet "le plus abouti", affirme-t-il. Au printemps 2026, il devrait sortir son deuxième jeu, intitulé Forfort. "J'ai commencé à travailler dessus en 2023 et je me suis déplacé partout en France pour le présenter dans des festivals de prototypes", raconte le créateur ornais, qui est également graphiste.

Une campagne de financement participatif

Trois ans après la sortie de Pikit, Corentin Brand a décidé de sortir un jeu à l'ambiance médiévale. "Forfort, c'est un jeu qui peut opposer deux, trois ou quatre personnes. Le but, c'est de construire son fort avant ses adversaires en jouant ses cartes ou en les défaussant pour activer leurs effets", résume-t-il.

Corentin Brand à propos de Forfort

Pour officiellement lancer la fabrication de son jeu, Corentin Brand mène une campagne de financement participatif depuis le 12 décembre. "Le jeu est à 19 euros tout au long de la campagne, qui devrait se finir début janvier. La fabrication, ça coûte des milliers d'euros, sans compter les illustrations que j'ai également payées", explique-t-il avant d'ajouter que les illustrations de Forfort ont été réalisées par Chevalier Gambette, un illustrateur de livres de jeunesse.

Exporter le jeu à l'international

Le jeu Forfort devrait également être traduit en anglais. "J'ai vraiment envie que ce jeu soit présent dans les boutiques de châteaux forts et de cités médiévales, en France et ailleurs. Dans ce type de boutique, il n'y a que très peu de jeux de société alors que c'est un bon souvenir, c'est ludique", conclut Corentin Brand. Le jeu devrait sortir au printemps 2026.

