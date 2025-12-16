En ce moment Par coeur (feat Joseph Kamel) DAYSY
Réunification de la Normandie. Quel programme pour célébrer les 10 ans ?

Loisir. Le 1er janvier 2026, la Région Normandie célébrera les 10 ans de sa réunification. Plusieurs événements sont prévus pour rythmer l'année.

Publié le 16/12/2025 à 16h18, mis à jour le 16/12/2025 à 16h21 - Par Lilian Fermin
Tous les Normands sont réunis sous un seul et même drapeau depuis le 1er janvier 2016. - Lilian Fermin

Fini la Haute et la Basse-Normandie ! Le 1er janvier 2016, la Normandie ne formait, officiellement, plus qu'un. En 2026, il sera donc l'occasion de célébrer cette fusion et cette identité propre aux Normands. Dans ce cadre, les services de la Région proposent plusieurs manifestations. Un logo provisoire mentionnant ces dix ans a aussi été créé.

Culture, jeunesse, et défi

Pendant l'été, certaines villes de la région accueilleront des expositions sur la thématique normande, tandis que des archives referont surface. Quelques semaines auparavant, durant le printemps, un grand challenge collectif, d'une durée d'un mois, sera proposé aux habitants. Dans son programme, la Région divise l'année en quatre temps, avec des titres énigmatiques. Entre janvier et mars : "être normand, ça ne s'explique… ça se vit !" ou encore entre avril et juin : "Seuls on rame, ensemble on vogue !"

Sans trop en dévoiler, les services de la Région évoquent un moment de culture dédié aux jeunes en septembre, autour du street-art, autour des sentiments de fierté et de collectif. Enfin, pour conclure l'année, il sera temps de regarder vers l'avant, et d'évoquer l'horizon !

