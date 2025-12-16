Réunification de la Normandie. Quel programme pour célébrer les 10 ans ?

Fini la Haute et la Basse-Normandie ! Le 1er janvier 2016, la Normandie ne formait, officiellement, plus qu'un. En 2026, il sera donc l'occasion de célébrer cette fusion et cette identité propre aux Normands. Dans ce cadre, les services de la Région proposent plusieurs manifestations. Un logo provisoire mentionnant ces dix ans a aussi été créé.

Culture, jeunesse, et défi

Pendant l'été, certaines villes de la région accueilleront des expositions sur la thématique normande, tandis que des archives referont surface. Quelques semaines auparavant, durant le printemps, un grand challenge collectif, d'une durée d'un mois, sera proposé aux habitants. Dans son programme, la Région divise l'année en quatre temps, avec des titres énigmatiques. Entre janvier et mars : "être normand, ça ne s'explique… ça se vit !" ou encore entre avril et juin : "Seuls on rame, ensemble on vogue !"

Sans trop en dévoiler, les services de la Région évoquent un moment de culture dédié aux jeunes en septembre, autour du street-art, autour des sentiments de fierté et de collectif. Enfin, pour conclure l'année, il sera temps de regarder vers l'avant, et d'évoquer l'horizon !