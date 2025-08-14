Podcast. Les Normands au pays du Soleil Levant : le kimono, savoir-faire ancestral

C'est un art ancestral que vont découvrir les entrepreneurs de la délégation, dans l'épisode 4 du podcast de Tendance Ouest, Les Normands au pays du Soleil Levant. Toujours au micro de Célia Caradec, ils visitent l'atelier Chiso, à Kyoto, où l'on confectionne des kimonos depuis 1555.

S'il était autrefois un habit de tous les jours, le kimono est désormais réservé aux grands événements, comme les mariages. Il n'est pas rare, par ailleurs, de croiser des touristes vêtus de cette tenue traditionnelle pour se prendre en photo dans les nombreux temples du pays.

L'entreprise ne produit que 25 kimonos complets par an, tant cet art est minutieux. - Célia Caradec

Pour moderniser le kimono, Chiso collabore parfois avec des artistes, comme Izumi Kato, peintre contemporain que l'on connaît en Normandie pour avoir collaboré à Un été au Havre.

Sur ce kimono, des dessins du peintre Izumi Kato, l'artiste à l'origine d'une œuvre installée au Havre. - Célia Caradec

Kimono et vitraux, des arts ancestraux

Cet art ancestral fait écho au travail d'Artesina, atelier basé au Molay-Littry, aux confins du Calvados et de la Manche. Son fondateur, Pietro Seminelli, dont le travail s'apparente à de la haute couture pour la maison, travaille lui aussi sur le temps long, tout comme Amandine Steck, maître verrier basée à Honfleur. Tous les deux ont profité de ce voyage pour participer à l'exposition "Art de Vivre à la Française", organisée en juin à Tokyo.

Les kimonos sont désormais réservés à de grands événements. - Célia Caradec

Traduction assurée par Camille Ogawa.