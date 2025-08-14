En ce moment I WANT MORE KALEO
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Podcast. Les Normands au pays du Soleil Levant : le kimono, savoir-faire ancestral

Economie. Dans l'épisode 4 du podcast "Les Normands au pays du Soleil Levant", Tendance Ouest s'intéresse aux métiers d'art. A Kyoto, l'entreprise Chiso fabrique des kimonos depuis plus de quatre siècles. Un savoir-faire qui parle notamment à Pietro Seminelli, maître d'art implanté en Normandie.

Publié le 14/08/2025 à 12h00 - Par Célia Caradec
Podcast. Les Normands au pays du Soleil Levant : le kimono, savoir-faire ancestral
Les entrepreneurs normands ont visité l'atelier Chiso, basé à Kyoto, spécialiste du kimono depuis plus de 400 ans. - Célia Caradec

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

C'est un art ancestral que vont découvrir les entrepreneurs de la délégation, dans l'épisode 4 du podcast de Tendance Ouest, Les Normands au pays du Soleil Levant. Toujours au micro de Célia Caradec, ils visitent l'atelier Chiso, à Kyoto, où l'on confectionne des kimonos depuis 1555. 

S'il était autrefois un habit de tous les jours, le kimono est désormais réservé aux grands événements, comme les mariages. Il n'est pas rare, par ailleurs, de croiser des touristes vêtus de cette tenue traditionnelle pour se prendre en photo dans les nombreux temples du pays.

L'entreprise ne produit que 25 kimonos complets par an, tant cet art est minutieux.L'entreprise ne produit que 25 kimonos complets par an, tant cet art est minutieux. - Célia Caradec

Pour moderniser le kimono, Chiso collabore parfois avec des artistes, comme Izumi Kato, peintre contemporain que l'on connaît en Normandie pour avoir collaboré à Un été au Havre

Sur ce kimono, des dessins du peintre Izumi Kato, l'artiste à l'origine d'une œuvre installée au Havre.Sur ce kimono, des dessins du peintre Izumi Kato, l'artiste à l'origine d'une œuvre installée au Havre. - Célia Caradec

Kimono et vitraux, des arts ancestraux

Cet art ancestral fait écho au travail d'Artesina, atelier basé au Molay-Littry, aux confins du Calvados et de la Manche. Son fondateur, Pietro Seminelli, dont le travail s'apparente à de la haute couture pour la maison, travaille lui aussi sur le temps long, tout comme Amandine Steck, maître verrier basée à Honfleur. Tous les deux ont profité de ce voyage pour participer à l'exposition "Art de Vivre à la Française", organisée en juin à Tokyo.

Les kimonos sont désormais réservés à de grands événements.Les kimonos sont désormais réservés à de grands événements. - Célia Caradec

Notre podcast Les Normands au pays du Soleil Levant est à retrouver sur Podcasts by Tendance Ouest et sur toutes les plateformes de streaming. Bonne écoute !

Traduction assurée par Camille Ogawa.

Galerie photos
L'entreprise ne produit que 25 kimonos complets par an, tant cet art est minutieux. - Célia Caradec Sur ce kimono, des dessins du peintre Izumi Kato, l'artiste à l'origine d'une œuvre installée au Havre. - Célia Caradec Les kimonos sont désormais réservés à de grands événements. - Célia Caradec

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025 Nice (06000) 130€ Découvrir
Studio 75012
Studio 75012 Paris 12eme arrondissement (75012) 860€ Découvrir
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt Saint-Geniez-d'Olt et d'Aubrac (12130) 400€ Découvrir
Location Atelier / Bureau Biarritz
Location Atelier / Bureau Biarritz Biarritz (64200) 417€ Découvrir
Automobile
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv Blacqueville (76190) 10 900€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à pain et farine
Machine à pain et farine Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Hotte aspirant de cuisine
Hotte aspirant de cuisine Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Broc et cuvette en céramique
Broc et cuvette en céramique Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Montre cardio ceinture thoracique cardio
Montre cardio ceinture thoracique cardio Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Podcast. Les Normands au pays du Soleil Levant : le kimono, savoir-faire ancestral
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple