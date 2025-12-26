En ce moment Melodrama (feat Theodora) DISIZ
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Le Havre. Elle invente un sac pour transporter chiens et chats inspiré des porte-bébés

Economie. Victoire Saunier, une Havraise de 35 ans désormais installée à Paris, vient de créer un sac de transport pour chiens et chats inspiré des porte-bébés. En un peu plus d'un mois, elle en a déjà vendu 500.

Publié le 26/12/2025 à 14h00 - Par Gilles Anthoine
Le Havre. Elle invente un sac pour transporter chiens et chats inspiré des porte-bébés
Victoire Saunier, fondatrice de Weloca, a inventé un sac pour transporter nos chiens et chats. - Weloca

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

L'invention de cette Havraise devrait faciliter la vie des propriétaires de chiens et de chats. Il y a un an et demi, Victoire Saunier, qui vit désormais à Paris, a créé sa société Weloca. Elle commercialise une gamme de compléments alimentaires pour nos animaux domestiques, conçus avec des vétérinaires et des ostéopathes, ainsi qu'une ligne de soins externes pour améliorer le bien-être de l'animal.

Un sac bandoulière

Cette année, elle a également lancé un sac de transport pour chiens et chats, inspiré des porte-bébés. Il s'agit d'un sac en bandoulière pour transporter votre animal (jusqu'à 8kg) sans vous faire mal au dos. "Transporter mon chien dans Paris était souvent compliqué. Les sacs étaient lourds, rigides, jamais vraiment adaptés. J'ai imaginé un sac plus souple, plus enveloppant, où il pourrait rester contre moi et se sentir rassuré."

Victoire Saunier, fondatrice de Weloca, a inventé un sac de transport pour chiens et chats.

Le succès est au rendez-vous. En un peu plus d'un mois, Victoire Saunier a déjà vendu 500 de ses sacs. Ils sont disponibles en différents coloris (noir, orange, vert et bleu). De nouveaux coloris seront disponibles à partir de janvier 2026 (rose et marron). En avril, elle lancera aussi un sac version été (sans moumoute intérieure). Ce sac est en vente directement sur le site internet de Weloca au prix de 79 euros.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Automobile
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Peugeot 205
Peugeot 205 Avensan (33480) 1 550€ Découvrir
Bonnes affaires
Rare cafetière égoïste en argent massif poinçon anglais silver XIXem
Rare cafetière égoïste en argent massif poinçon anglais silver XIXem Lille (59000) 0€ Découvrir
Lot de 3 étais maçonnerie
Lot de 3 étais maçonnerie Petit-Caux (76370) 30€ Découvrir
Lot de 5 serres joint maçonnerie
Lot de 5 serres joint maçonnerie Petit-Caux (76370) 20€ Découvrir
Echelle 7 mètre alu
Echelle 7 mètre alu Petit-Caux (76370) 120€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Le Havre. Elle invente un sac pour transporter chiens et chats inspiré des porte-bébés
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple