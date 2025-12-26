Le Havre. Elle invente un sac pour transporter chiens et chats inspiré des porte-bébés

L'invention de cette Havraise devrait faciliter la vie des propriétaires de chiens et de chats. Il y a un an et demi, Victoire Saunier, qui vit désormais à Paris, a créé sa société Weloca. Elle commercialise une gamme de compléments alimentaires pour nos animaux domestiques, conçus avec des vétérinaires et des ostéopathes, ainsi qu'une ligne de soins externes pour améliorer le bien-être de l'animal.

Un sac bandoulière

Cette année, elle a également lancé un sac de transport pour chiens et chats, inspiré des porte-bébés. Il s'agit d'un sac en bandoulière pour transporter votre animal (jusqu'à 8kg) sans vous faire mal au dos. "Transporter mon chien dans Paris était souvent compliqué. Les sacs étaient lourds, rigides, jamais vraiment adaptés. J'ai imaginé un sac plus souple, plus enveloppant, où il pourrait rester contre moi et se sentir rassuré."

Victoire Saunier, fondatrice de Weloca, a inventé un sac de transport pour chiens et chats. Impossible de lire le son.

Le succès est au rendez-vous. En un peu plus d'un mois, Victoire Saunier a déjà vendu 500 de ses sacs. Ils sont disponibles en différents coloris (noir, orange, vert et bleu). De nouveaux coloris seront disponibles à partir de janvier 2026 (rose et marron). En avril, elle lancera aussi un sac version été (sans moumoute intérieure). Ce sac est en vente directement sur le site internet de Weloca au prix de 79 euros.