Cotentin. Violent choc le jour de Noël : une femme grièvement blessée, un nourrisson impliqué

Un terrible accident le jour de Noël. Ce jeudi 25 décembre, un accident "à forte cinétique" selon les pompiers s'est produit sur la RD130, à hauteur d'Amfreville, commune déléguée de Picauville, dans la Manche. Les faits ont eu lieu vers midi.

Sept personnes impliquées dans l'accident

A leur arrivée, les secours ont dû procéder à la désincarcération d'une victime, une femme âgée de 49 ans. Grièvement blessée, elle a été transportée par le Smur de Valognes vers l'hôpital de Cherbourg.

Le bilan fait état de blessures légères pour les autres victimes impliquées. Il s'agit d'une fillette de 7 ans, d'hommes de 30 et 52 ans, et de femmes de 28 et 24 ans. Un nourrisson de 8 mois se trouvait aussi à bord. Indemne, l'enfant a suivi ses parents à l'hôpital.