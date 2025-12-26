En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Cotentin. Violent choc le jour de Noël : une femme grièvement blessée, un nourrisson impliqué

Sécurité. Un accident de la route est survenu à Picauville jeudi 25 décembre dans la Manche. Plusieurs personnes sont blessées à la suite de la collision.

Publié le 26/12/2025 à 08h44 - Par Lilian Fermin
Cotentin. Violent choc le jour de Noël : une femme grièvement blessée, un nourrisson impliqué
Un accident s'est produit à Picauville dans la Manche ce jeudi 25 décembre. Plusieurs personnes sont blessées. - Illustration

Un terrible accident le jour de Noël. Ce jeudi 25 décembre, un accident "à forte cinétique" selon les pompiers s'est produit sur la RD130, à hauteur d'Amfreville, commune déléguée de Picauville, dans la Manche. Les faits ont eu lieu vers midi.

Sept personnes impliquées dans l'accident

A leur arrivée, les secours ont dû procéder à la désincarcération d'une victime, une femme âgée de 49 ans. Grièvement blessée, elle a été transportée par le Smur de Valognes vers l'hôpital de Cherbourg.

Le bilan fait état de blessures légères pour les autres victimes impliquées. Il s'agit d'une fillette de 7 ans, d'hommes de 30 et 52 ans, et de femmes de 28 et 24 ans. Un nourrisson de 8 mois se trouvait aussi à bord. Indemne, l'enfant a suivi ses parents à l'hôpital.


