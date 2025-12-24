En ce moment Dis-moi oui SANTA
Noël. Les rues de Caen pleines à craquer pour les achats de dernière minute

Economie. Vous voulez profiter de cette dernière journée du 24 décembre pour effectuer vos achats de Noël ? Sachez que vous n'êtes pas les seuls ! Voici quelques conseils si vous voulez faire vos cadeaux à la dernière minute !

Publié le 24/12/2025 à 14h46, mis à jour le 24/12/2025 à 14h47 - Par Léo Besselievre
Noël. Les rues de Caen pleines à craquer pour les achats de dernière minute
Ils étaient plusieurs milliers hier à faire leurs cadeaux de Noël, mardi 23 décembre, à Caen. - Léo Besselievre

Ils étaient des milliers hier, mardi 23 décembre, dans les rues de Caen, pour trouver la perle rare pour leurs proches pour Noël. Vous êtes probablement dans ce cas aussi, d'avoir attendu le dernier moment. Si la panique vous habite, à quelques heures des hostilités, voici quelques conseils pour réussir votre chasse au cadeau de Noël de dernière minute.

En transports en commun, à pied ou à vélo

Si vous avez prévu de vous rendre sur Caen aujourd'hui, les rues seront bondées, et les places de parking aussi. Il est préférable de privilégier les transports en commun, via les parkings relais, ou alors le vélo et la marche, si possible, au risque de tourner pendant de longues minutes, afin de trouver un stationnement. Qu'importe où dans l'agglomération, attendez-vous à faire la queue à la caisse, car vous ne serez pas les seuls dans cette situation.

Pour ce groupe d'étudiantes, le temps a manqué : "On a eu nos partiels, donc ce n'était pas possible de venir avant", argumente Apolline Poiseau. Même son de cloche pour Manolo Debarre : "J'ai une activité professionnelle qui ne m'a pas permis de venir avant, ce qui m'oblige à venir à la dernière minute", explique-t-il.

Des idées cadeaux express

Dans notre groupe d'étudiantes, Lou Anne est venu chercher un cadeau pour un membre de sa famille, dont on taira le nom pour éviter toute divulgation : "J'ai acheté une veste, en espérant que ça fasse plaisir", dit-elle. Manolo Debarre a lui opté pour du consommable, avec "du vin, des produits de beauté ou encore des jouets pour les nouveau-nés". Le choix du personnel a primé : "J'ai préféré ne pas prendre de carte-cadeau cette année."

Pour Louane Duchesne, les "coffrets de parfums" peuvent être un peu redondants, car ils reviennent fréquemment chaque année. A la place, elle préfère se tourner vers d'autres idées pour faire plaisir à ses proches : "On peut penser aux spectacles, notamment aux pièces de théâtre, pour les parents et les grands-parents", propose-t-elle. Des objets de décoration ou de "lifestyle" dans des enseignes comme Nature et Découvertes sont aussi des idées de dernière minute répandues.

Noël. Les rues de Caen pleines à craquer pour les achats de dernière minute
