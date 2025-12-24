En ce moment ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU MARIAH CAREY
[Actualisé] Caen. Le service des urgences est fermé par intermittence jusqu'au 28 décembre

Santé. L'hôpital privé Ramsay Saint-Martin de Caen est de nouveau obligé de fermer les portes de ses urgences ce mercredi 24 décembre, avant de rouvrir et refermer jusqu'au 28 au matin, par manque d'effectifs pour assurer le service.

Publié le 24/12/2025 à 10h42, mis à jour le 24/12/2025 à 11h27 - Par Léo Besselievre
Il ne sera pas possible de se rendre aux urgences de l'hôpital Saint-Martin lors du réveillon de Noël et jusqu'au 28 décembre. - Elvire Alix

Après une fermeture intervenue dans la nuit du 22 au 23 décembre, le service des urgences de l'hôpital privé Ramsay Saint-Martin va de nouveau fermer ses portes. Il est inaccessible depuis 2h du matin ce mardi 24 décembre, et le sera jusqu'à 8h30 ce dimanche 28 décembre. Cependant, elles seront ouvertes du 25 décembre à 8h30, jusqu'au vendredi 26 décembre à 18h.

Un nouveau manque d'effectif

Pour cause, un manque d'effectif empêche la bonne tenue des urgences de l'hôpital, provoquant des "difficultés de fonctionnement". Cependant, toutes les opérations prévues sur cette période seront assurées en temps et en heure.

Pour tout incident qui pourrait survenir pendant les célébrations de Noël, et ce week-end, l'hôpital Saint-Martin conseille d'appeler le 15, qui évaluera la situation avant d'y faire suite, ou non, avec une intervention.

