Météo. Le plan grand froid activé dans la Manche

Il pourrait faire, en température ressentie, jusqu'à -9 degrés dans la Manche, jeudi 25 décembre. Les températures devraient aussi être négatives pendant au moins trois nuits consécutives. La préfecture de la Manche a décidé d'activer son plan grand froid à partir du mercredi 24 décembre à 12h.
Des maraudes élargies
Concrètement, "des mesures supplémentaires d'accueil et d'hébergement sont mises en œuvre dans la Manche", explique la préfecture. Des associations vont effectuer des maraudes, avec des horaires élargis.
- Conscience humanitaire, à Cherbourg-en-Cotentin, de 9h à 16h du lundi au vendredi et tous les jours de 20h30 à 23h30 (prolongées si nécessaire) ;
- Coallia, à Cherbourg-en-Cotentin, de 18h à 23h, du lundi au mercredi, les 1re et 3e semaines du mois ; et de 18h à 23h, du mercredi au vendredi, les 2e et 4e semaines du mois ;
- Croix-Rouge, à Saint-Lô, les mardis et vendredis de 19h à 21h15 ;
- Croix-Rouge, à Coutances, le mercredi de19h à 20h30/21h.
Le plan et les hébergements d'urgence sont à retrouver ici. Si vous voyez des personnes en difficulté, il faut contacter le 115.
