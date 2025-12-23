Météo. Le plan grand froid activé dans la Manche

Il pourrait faire, en température ressentie, jusqu'à -9 degrés dans la Manche, jeudi 25 décembre. Les températures devraient aussi être négatives pendant au moins trois nuits consécutives. La préfecture de la Manche a décidé d'activer son plan grand froid à partir du mercredi 24 décembre à 12h.

Des maraudes élargies

Concrètement, "des mesures supplémentaires d'accueil et d'hébergement sont mises en œuvre dans la Manche", explique la préfecture. Des associations vont effectuer des maraudes, avec des horaires élargis.

Conscience humanitaire, à Cherbourg-en-Cotentin, de 9h à 16h du lundi au vendredi et tous les jours de 20h30 à 23h30 (prolongées si nécessaire) ;

Coallia, à Cherbourg-en-Cotentin, de 18h à 23h, du lundi au mercredi, les 1 re et 3 e semaines du mois ; et de 18h à 23h, du mercredi au vendredi, les 2 e et 4 e semaines du mois ;

et 3 semaines du mois ; et de 18h à 23h, du mercredi au vendredi, les 2 et 4 semaines du mois ; Croix-Rouge, à Saint-Lô, les mardis et vendredis de 19h à 21h15 ;

Croix-Rouge, à Coutances, le mercredi de19h à 20h30/21h.

Le plan et les hébergements d'urgence sont à retrouver ici. Si vous voyez des personnes en difficulté, il faut contacter le 115.