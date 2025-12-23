Près de Caen. "Pas un mot à la police" : deux hommes condamnés pour vol aggravé avec arme

Deux hommes donnent rendez-vous à un autre le 1er août à Bellengreville. Ils souhaitent lui acheter des cartouches de cigarettes. Ils se retrouvent sur un chemin isolé. Le vendeur charge les produits dans le coffre de l'acheteur. C'est alors que ce dernier le braque avec un pistolet. Il tire en l'air, fouille la voiture et dérobe un parfum, une casquette et de l'argent. Il tire à nouveau vers les jambes de la victime et lui dit "pas un mot à la police, on va se revoir petite merde", et ils partent.

Retrouvé par hasard

Le vendeur terrorisé appelle son père. Celui-ci lui conseille de porter plainte, ce qu'il fait. Une enquête est diligentée, mais sans succès. Le 4 mars 2024, lors d'une infraction routière, un homme est interpellé. Soupçonné du délit du 1er août, Il dit qu'il ne se rappelle pas ce qu'il faisait ce jour-là. Son beau-frère est aussi entendu. Il finira par reconnaitre qu'il était présent, mais qu'il croyait acheter de la drogue. Il a eu très peur lorsque son compagnon a tiré avec son pistolet. Les deux hommes sont reconnus par la victime.

Les deux sont condamnés

Lors d'une perquisition, on trouve des stupéfiants chez l'un, qui a un casier judiciaire avec dix mentions pour vol, recel, outrage, usage de stupéfiants, violences. L'autre a quatre mentions pour refus d'obtempérer, recel, vol. Le procureur explique que la procédure a pris du temps car il fallait localiser les prévenus. Au départ, c'était juste un vol, mais il a mal tourné. "On a eu de la chance qu'il n'y ait pas de mort." Il reconnait que le beau-frère s'est peut-être fait "embarquer" dans cette affaire.

L'avocat de ce dernier confirme que son client pensait être venu pour un achat de stupéfiants et ne savait pas que son ami était armé.

Après délibéré, Presley Coussantien est condamné à 2 ans de prison avec mandat d'arrêt, Elie Duville à 6 mois aménageables. Ils devront régler 254€ pour frais de procédure.