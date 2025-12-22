En ce moment L'horizon Pierre GARNIER
Classement TV 2025. La personnalité normande préférée des Français va vous étonner… et Michel Drucker est loin derrière !

Société. Qui sont les animateurs préférés des Français en 2025 ? TV Magazine dévoile son grand sondage annuel, et le classement réserve plusieurs surprises. Si certaines figures historiques de la télévision reculent, de nouveaux visages s'imposent. Et côté Normandie, plusieurs personnalités bien connues tirent leur épingle du jeu.

Publié le 22/12/2025 à 17h45 - Par Mathilde Rabaud
Télévision : le Normand favori des Français en 2025 n'est clairement pas celui que vous imaginez. - FRANCE 2

Chaque année, le sondage TV Magazine fait figure de référence. En 2025, pas moins de 50 personnalités du petit écran ont été évaluées par les téléspectateurs, toutes chaînes confondues. Présentateurs de jeux, animateurs de talk-shows, figures du service public ou stars des grandes chaînes privées : tous étaient en compétition.

Et cette année encore, la télévision reste un repère fort dans le quotidien des Français (et des Normands !), entre rendez-vous du soir, émissions familiales et incarnations rassurantes.

Une première place inattendue qui bouscule les habitudes

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le favori des Français n'est pas une figure historique du PAF. Mieux encore : certains monuments de la télévision se retrouvent très loin du sommet. Michel Drucker, par exemple, figure seulement à la 34ᵉ place, avec 16,8 % d'opinions favorables.

Un classement qui marque un vrai tournant générationnel, même si les grands noms restent solidement ancrés dans le paysage.

Les animateurs normands bien représentés dans le palmarès

Comme souvent, la Normandie n'est pas en reste. Le premier Normand à apparaître dans ce classement 2025 est Vincent Lagaf', à la 14ᵉ place, avec 29,2 %, porté par son retour remarqué sur RMC Story et le retour de l'émission culte "Le juste prix".

Il est suivi par Frédéric Lopez (20ᵉ, 25,7 %), Laurent Ruquier (30ᵉ, 17,9 %) et donc Michel Drucker. Sans compter les animateurs ayant un fort attachement à la région, résidence secondaire ou racines familiales comprises, qui renforcent encore cette présence normande à l'écran.

Le top 5 des animateurs télé préférés des Français en 2025

Voici les cinq personnalités qui dominent largement le classement cette année :

Cyril Féraud (France 2) – 42,4 %

Nikos Aliagas (TF1) – 41,5 %

Julien Courbet (M6) – 40,1 %

Faustine Bollaert (France 2) – 39,8 %

Olivier Minne (M6) – 38,2 %

Un top 5 marqué par la proximité, la bienveillance et des formats populaires, qui confirment l'évolution des attentes du public.

