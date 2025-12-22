Un arbre sur la voie a été heurté par un train entre Clères et Malaunay sur la ligne Rouen Dieppe, lundi 22 décembre peu avant 6h. La circulation des trains a été interrompue sur cette ligne le temps des premières constatations de sécurité sur les voies. Le conducteur de la rame n'a rien constaté sur son train et le heurt a dégagé l'arbre des voies. La circulation a pu reprendre progressivement sur la ligne Rouen Dieppe vers 6h30. Un train a été supprimé.
Seine-Maritime. Un train percute un arbre, la ligne Rouen Dieppe à l'arrêt pendant une demi-heure
Sécurité. Un train a percuté un arbre tombé sur les voies, lundi 22 décembre, entre Clères et Malaunay. Le trafic entre Rouen et Dieppe a été interrompu quelque temps.
Publié le 22/12/2025 à 08h34 - Par Gilles Anthoine
