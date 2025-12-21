En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Place du commerce à Rouen. Deux nouveaux bars et une galerie d'art

Economie. A Rouen, deux nouveaux bars sont à découvrir et une galerie d'art disposant d'un espace librairie vient d'ouvrir ses portes.

Publié le 21/12/2025 à 17h00 - Par Justine Carrère
Place du commerce à Rouen. Deux nouveaux bars et une galerie d'art
Trois nouvelles adresses viennent de faire leur apparition à Rouen : le bar Le Vintage, le bar Le Cercle des arômes, ainsi que la galerie d'art ADN Art dédié à la nature.

Deux nouveaux bars sont à découvrir dans le centre-ville de Rouen, il s'agit du Vintage et du Cercle des arômes. La ville dispose aussi d'une nouvelle galerie d'art, ADN Art dédié à la nature.

Cocktails, vins et œuvres artistiques

Le bar Le Vintage situé au 8 rue Jean Lecanuet a changé de propriétaires en avril dernier. Des cocktails, du vin, des planches à partager et du camembert rôti sont proposés à la carte. Les clients y sont accueillis du lundi au jeudi de 17h à minuit et jusqu'à 1h30 les vendredis et samedis. Au 158 rue Martainville, un nouveau bar à vin a aussi ouvert ses portes : Le Cercle des arômes. Il remplace le Victorine Jazz & wine, à ne pas confondre avec le Victorine piano bar rue Malpalu, toujours ouvert. Dans ce nouveau lieu, le vin est à l'honneur aux côtés des mets normands à partager du mardi au samedi de 17h à minuit. Enfin, ouvert depuis peu à Rouen au 57 rue des Faulx, ADN Art dédié à la nature est à la fois une galerie d'art, une librairie et une carterie. Plusieurs artistes y exposent leurs œuvres comme Emilie Bredel, basée à Rouen. Elles sont à découvrir du mercredi au samedi de 11h à 19h.

Art dédié à la nature, nouvelle galerie d'art

Place du commerce. Art dédié à la nature, nouvelle galerie d'art
Sacha Hédou est assistante au sein de la galerie ADN Art dédiée à la nature à Rouen. - Christian Pedron

Cette galerie d'art se situe au 57 rue des Faulx à Rouen. Elle est ouverte du mercredi au samedi en continu de 11h à 19h.

"Nous exposons les œuvres d'une vingtaine d'artistes", explique Sacha Hédou, assistante. Photographes, peintres et sculpteurs y exposent des cartes, des estampes, autour de la nature. Emilie Bredel, sculptrice, et Aude Bourgine, plasticienne, y exposent leurs créations.

Le Cercle des arômes, nouveau bar à vin

Place du commerce. Le Cercle des arômes, nouveau bar à vin
Marie Hautot et François Hangard ont ouvert Le Cercle des arômes à Rouen, un nouveau bar à vin.

Il a ouvert au 158 rue Martainville à Rouen à la place du Victorine Jazz & wine. Les clients y sont accueillis du mardi au samedi de 17h à minuit.

"Nous proposons 150 vins au verre", assure François Hangard, cogérant avec sa compagne Marie Hautot. On y déguste des plats à partager comme des "croques normands à la tome cauchoise et au jambon", complète-t-il. Des desserts comme des tartes aux pommes sont aussi à la carte.

Le bar Le Vintage change de propriétaires

Place du commerce. Le bar Le Vintage change de propriétaires
Depuis le mois d'avril, Thomas Gilbert et Coraline Keroua sont les gérants du bar Le Vintage à Rouen.

Situé au 8 rue Jean Lecanuet à Rouen, l'établissement a été repris en avril. Il est ouvert du lundi au jeudi de 17h à minuit et le vendredi et samedi jusqu'à 1h30.

"On peut boire des bières, des cocktails et du vin", assure Thomas Gilbert, cogérant du bar. On retrouve à la carte le Corn n' oil, "c'est l'ancêtre du maï thaï" par exemple. On peut aussi déguster du camembert rôti, des patatas, du saucisson, des tenders de poulet.

Place du commerce à Rouen. Deux nouveaux bars et une galerie d'art
