Place du commerce à Rouen. Deux nouveaux bars et une galerie d'art

Deux nouveaux bars sont à découvrir dans le centre-ville de Rouen, il s'agit du Vintage et du Cercle des arômes. La ville dispose aussi d'une nouvelle galerie d'art, ADN Art dédié à la nature.
Cocktails, vins et œuvres artistiques
Le bar Le Vintage situé au 8 rue Jean Lecanuet a changé de propriétaires en avril dernier. Des cocktails, du vin, des planches à partager et du camembert rôti sont proposés à la carte. Les clients y sont accueillis du lundi au jeudi de 17h à minuit et jusqu'à 1h30 les vendredis et samedis. Au 158 rue Martainville, un nouveau bar à vin a aussi ouvert ses portes : Le Cercle des arômes. Il remplace le Victorine Jazz & wine, à ne pas confondre avec le Victorine piano bar rue Malpalu, toujours ouvert. Dans ce nouveau lieu, le vin est à l'honneur aux côtés des mets normands à partager du mardi au samedi de 17h à minuit. Enfin, ouvert depuis peu à Rouen au 57 rue des Faulx, ADN Art dédié à la nature est à la fois une galerie d'art, une librairie et une carterie. Plusieurs artistes y exposent leurs œuvres comme Emilie Bredel, basée à Rouen. Elles sont à découvrir du mercredi au samedi de 11h à 19h.
Art dédié à la nature, nouvelle galerie d'art
Cette galerie d'art se situe au 57 rue des Faulx à Rouen. Elle est ouverte du mercredi au samedi en continu de 11h à 19h.
"Nous exposons les œuvres d'une vingtaine d'artistes", explique Sacha Hédou, assistante. Photographes, peintres et sculpteurs y exposent des cartes, des estampes, autour de la nature. Emilie Bredel, sculptrice, et Aude Bourgine, plasticienne, y exposent leurs créations.
Le Cercle des arômes, nouveau bar à vin
Il a ouvert au 158 rue Martainville à Rouen à la place du Victorine Jazz & wine. Les clients y sont accueillis du mardi au samedi de 17h à minuit.
"Nous proposons 150 vins au verre", assure François Hangard, cogérant avec sa compagne Marie Hautot. On y déguste des plats à partager comme des "croques normands à la tome cauchoise et au jambon", complète-t-il. Des desserts comme des tartes aux pommes sont aussi à la carte.
Le bar Le Vintage change de propriétaires
Situé au 8 rue Jean Lecanuet à Rouen, l'établissement a été repris en avril. Il est ouvert du lundi au jeudi de 17h à minuit et le vendredi et samedi jusqu'à 1h30.
"On peut boire des bières, des cocktails et du vin", assure Thomas Gilbert, cogérant du bar. On retrouve à la carte le Corn n' oil, "c'est l'ancêtre du maï thaï" par exemple. On peut aussi déguster du camembert rôti, des patatas, du saucisson, des tenders de poulet.
