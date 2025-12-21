Place du commerce à Rouen. Deux nouveaux bars et une galerie d'art

Deux nouveaux bars sont à découvrir dans le centre-ville de Rouen, il s'agit du Vintage et du Cercle des arômes. La ville dispose aussi d'une nouvelle galerie d'art, ADN Art dédié à la nature.

Cocktails, vins et œuvres artistiques

Le bar Le Vintage situé au 8 rue Jean Lecanuet a changé de propriétaires en avril dernier. Des cocktails, du vin, des planches à partager et du camembert rôti sont proposés à la carte. Les clients y sont accueillis du lundi au jeudi de 17h à minuit et jusqu'à 1h30 les vendredis et samedis. Au 158 rue Martainville, un nouveau bar à vin a aussi ouvert ses portes : Le Cercle des arômes. Il remplace le Victorine Jazz & wine, à ne pas confondre avec le Victorine piano bar rue Malpalu, toujours ouvert. Dans ce nouveau lieu, le vin est à l'honneur aux côtés des mets normands à partager du mardi au samedi de 17h à minuit. Enfin, ouvert depuis peu à Rouen au 57 rue des Faulx, ADN Art dédié à la nature est à la fois une galerie d'art, une librairie et une carterie. Plusieurs artistes y exposent leurs œuvres comme Emilie Bredel, basée à Rouen. Elles sont à découvrir du mercredi au samedi de 11h à 19h.