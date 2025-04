Place du commerce en Seine-Maritime. Spécialités culinaires étrangères et épiceries

A Rouen, Grand-Quevilly et Franqueville-Saint-Pierre, trois nouveaux commerces viennent d'ouvrir. Gr'eat Gourmandises s'est installé au Grand-Quevilly, Les Petits Bandits à Rouen, et L&G Market à Franqueville-Saint-Pierre.

Gourmandises sucrées et épiceries

Gr'eat Gourmandises est une boutique située au 10 rue Paul Vaillant Couturier au Grand-Quevilly. On y retrouve des produits originaux salés et sucrés, célèbres sur les réseaux sociaux : des chips au homard, des boissons sucrées étrangères, des tablettes de chocolat fourrées de Dubaï, etc. L'établissement est ouvert du lundi au samedi de 11h30 à 18h30. Du côté du centre-ville de Rouen, l'épicerie fine Les Petits Bandits vient aussi d'ouvrir au 13 rue Damiette. On retrouve en rayon des produits salés et sucrés élaborés. Elle est ouverte du mardi au samedi de 10h30 à 19h30 et le dimanche de 10h30 à 15h30. Enfin, le restaurant Planète Wok, situé au 765 route de Paris à Franqueville-Saint-Pierre, devient L&G Market, une épicerie asiatique riche en découvertes, ouverte du lundi au samedi de 9h à 20h et le dimanche matin de 9h à 12h30.