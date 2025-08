Trésors du terroir. Que déguster dans le Calvados ?

Vous ne pouvez pas visiter la ville de Caen et ses alentours sans goûter aux spécialités locales ! Une chose est sûre : la nourriture du Calvados est réconfortante. Des desserts ou un plat : choisissez !

Des produits ancrés

dans la tradition normande

Les madeleines Jeannette sont un passage obligé dans votre quête des produits locaux dans le Calvados. Leur particularité réside dans leur recette traditionnelle, sans conservateurs, et surtout dans leur texture à la fois moelleuse et fondante. Fabriquées avec des ingrédients de qualité et selon un savoir-faire artisanal.

Autre passage obligé : les tripes à la mode de Caen. Elles ne vous paraissent peut-être pas très appétissantes, mais son goût peut vous surprendre : c'est fondant, savoureux et plein de caractère. Un vrai plat de terroir qui mérite d'être goûté ! Pour finir sur une note sucrée, goûtez la teurgoule de Janville. Ce riz au lait parfumé à la cannelle cuit doucement au four pendant 5 à 6 heures, jusqu'à ce qu'une croûte caramélisée se forme sur le dessus.