Etoiles filantes et Nuits des Etoiles 2025. Pourquoi il ne faut surtout pas rater le ciel normand ce week-end

Société. Du vendredi 1er au dimanche 3 août 2025, les Nuits des Etoiles reviennent en Normandie. Constellations, Perséides et observations guidées au télescope sont au programme partout dans la région. Consultez la carte interactive pour trouver l'événement le plus proche, ou levez juste les yeux vers le ciel : et admirez.