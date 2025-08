Près de Caen. "Je trouve ça inadmissible" : ce maire peste contre l'augmentation des factures énergétiques pour les collectivités

Damien de Winter est un maire en colère. L'édile de Giberville, commune d'environ 5 000 habitants près de Caen, ne digère pas les changements du 1er août, et notamment cette augmentation de la TVA concernant l'abonnement au gaz ou à l'électricité. Sur directive européenne, le gouvernement fait s'aligner le taux de la TVA sur celui de la consommation, passant ainsi de 5,5% à 20%. Une augmentation relativement peu visible pour l'usager, puisque le tarif régulé de l'électricité est lui en baisse, de quoi compenser la hausse.

15 000€ de plus pour la commune

Mais les communes, elles, n'ont pas le droit au tarif régulé, et réalisent des groupements d'achats, conclus pour plusieurs années. Ainsi, Giberville, qui paiera son électricité au même tarif l'année prochaine, verra le coût de son abonnement augmenter. "A consommation égale, sur une année pleine, ça représente un surcoût de 15 000€", se désole Damien de Winter.

"Je pousse un coup de gueule, car encore une fois, les collectivités locales, dans un contexte difficile, sont attaquées. Je trouve ça inadmissible." Malgré les efforts consentis par sa commune (baisse des températures dans les bâtiments publics, installation de LED, plantes moins consommatrices en eau…), il a vu, entre 2023 et 2024, la facture de gaz passer de 104 000€ à 146 000€, et celle d'électricité de 70 000€ à 109 000€. "On nous serre encore la vis."

Comment boucler le budget ?

Pour assumer cette augmentation de 15 000€, Damien de Winter veut poursuivre cette logique de diminution des dépenses énergétiques, mais se demande comment faire. "Je ne peux pas baisser plus les températures", illustre-t-il. "Le budget 2025 était difficile à construire, je pense que celui de 2026 le sera encore plus."

Néanmoins, une solution s'impose à ses yeux : que la TVA sur l'abonnement et sur la consommation se situe à 5,5%, comme d'autres produits de première nécessité.