Rouen. "Le but est de créer du lien entre tous ces instruments" : le festival des orgues Cavaillé-Coll s'installe tout le mois d'août

Comme chaque année, le festival des orgues Cavaillé-Coll s'installe dans les églises de l'agglo de Rouen mais aussi à Fécamp cette année. Cette 6e édition débute dimanche 3 août et propose de nombreux spectacles étalés jusqu'au 24 août. Le concert d'ouverture a lieu à l'abbatiale Saint-Ouen avec Zuzana Ferjenčíková, organiste, pianiste et compositrice slovaque. L'organiste canadien Ben van Oosten assurera le concert de clôture, toujours à l'abbatiale Saint-Ouen. En tout, 10 concerts sont programmés pendant tout le festival qui fait la part belle à Aristide Cavaillé-Coll, pilier de la facture d'orgues au XIXe siècle.

Sa carrière débute très jeune en 1838 avec la conception de l'orgue de la Basilique de Saint-Denis en région parisienne dont il dessine les plans à seulement 23 ans. Plus tard il réalise ceux de l'orgue de l'église Saint-Sulpice à Paris. En tout, le facteur d'orgues a conçu pas moins de 500 instruments en France, au Portugal, en Espagne, en Angleterre ou encore en Russie. Rouen et son agglomération possèdent une quinzaine de Cavaillé-Coll dont le majestueux orgue de l'abbatiale Saint-Ouen, considéré encore aujourd'hui comme l'un des plus prestigieux au monde.

Un lien étroit avec Rouen

Originaire de Montpellier, Aristide Cavaillé-Coll s'intéresse tôt à Rouen, la capitale normande étant considérée à cette époque comme la deuxième ville de France. Son lien étroit avec la famille de musiciens Dupré dans le quartier Rougemare, le pousse à concevoir de nombreux instruments dans la région. A Elbeuf par exemple, toutes les églises possèdent au moins un Cavaillé-Coll. On en retrouve aussi à Bonsecours et jusqu'à Fécamp à l'abbatiale de La Trinité et bien sûr à Rouen (Saint-Maclou, Saint-Ouen, Saint-Vivien ou encore Saint-Godard). "Le but du festival est de créer du lien entre tous ces instruments et de voir l'évolution de la facture d'orgues", explique Jean-Baptiste Monnot, l'organiste titulaire de l'abbatiale Saint-Ouen.

Le chantier de l'orgue de Saint-Ouen bientôt lancé

Le musicien lutte d'ailleurs pour la pérennité de l'orgue de Saint-Ouen. Agé de 135 ans, l'instrument nécessite des travaux d'entretien. "Toutes les semaines il y a des choses qui cassent, on arrive à un moment dans la vie de l'instrument où il faut procéder à la restauration de la mécanique." Depuis un an et demi, l'association de l'abbatiale Saint-Ouen récolte donc des fonds pour le futur chantier via l'organisation de concerts chaque dimanche à 17h. Près de 40 000 euros ont été récoltés pour l'heure. Un crowdfunding international devrait être lancé "d'ici quelques mois", selon Jean-Baptiste Monnot, soit juste après la fin des travaux de l'abbatiale Saint-Ouen.

Toute la programmation du festival est à retrouver ici.