Calvados. Des randonnées pour admirer la beauté du pays d'Auge

La richesse du pays d'Auge se prête merveilleusement à la randonnée. Il existe 14 circuits familiaux, bien balisés autour de Cormeilles, qui oscillent entre 4 et 20km. Ils offrent une immersion totale dans la campagne, entre chemins creux, haies vives et petits villages comme Saint-Siméon ou la vallée du Lièvre. Trois boucles emblématiques peuvent également être empruntée : Bourgeauville–Glanville (9km), Beaumont-en-Auge (7km) ou Saint-Hymer (8km). Balisées et richement documentées, elles alternent paysages vallonnés, points de vue et patrimoine local (églises, lavoirs, prieuré de 1066). Pour les amateurs de panoramas, le circuit de Moyaux (5,8km) dévoile les prairies, pommiers et sapins, ainsi que la découverte de la flore locale. Enfin, pour les plus aguerris, essayez le circuit Bourgeauville–Glanville (9km et 206m de dénivelé), à la découverte des églises romanes et des fontaines typiques.

Pratique. Plus d'informations sur office-tourisme-cormeilles.com, et terredauge.fr.