Près de Lessay. La traditionnelle fête Saint Etienne est de retour à Millières

Du 31 juillet au 3 août, la traditionnelle fête Saint Etienne est de retour à Millières. Après un super loto organisé jeudi 31 juillet pour le début des festivités, le programme s'annonce chargé pour le week-end. Vendredi 1er août, un repas moules-frites est prévu dans une ambiance familiale. Samedi matin, un vide-greniers et un marché des créateurs animent le bourg de la commune. Dimanche, clou du spectacle, la journée commence par la messe célébrée en musique dans l'église de la commune. A partir de 14h, les habitants et les visiteurs sont conviés à un vin d'honneur et un concert gratuit. Des animations sont prévues sur place tout l'après-midi, la fête se termine en couleur avec un bal dans la soirée et le mythique feu d'artifice à 23h.

Tous les événements sont organisés dans le centre de la commune au niveau de la place de la mairie. Sur place, on retrouve aussi une fête foraine du 1er au 3 août et bien sûr de quoi boire et se restaurer.