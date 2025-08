Cotentin. Les food-trucks où faire une pause cet été

Les poissons de la Manche directement dans l'assiette. L'Arti'fish propose des fish and chips adaptés à la pêche locale.

Le food-truck Arti'fish se déplace à Cherbourg et aux alentours pour proposer des fish and chips. La chef adapte ses recettes aux poissons qui viennent d'être pêchés localement. Les frites sont locales et cuites dans la graisse de bœuf pour un goût unique.