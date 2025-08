Avranches. Un garçon de 13 ans grièvement blessé dans l'accident de la route sur la N175

Vers 15h20 vendredi 1er août, un minibus de 9 places a eu un accident de la route à Avranches sur la route nationale 175, à l'échangeur Cromel. Le véhicule s'est couché sur le flanc. A l'intérieur, six personnes : quatre enfants, un adulte et un adolescent de 13 ans. Il est grièvement blessé et a dû être désincarcéré du véhicule. Il a été transporté en urgence vers un hôpital par l'hélicoptère Dragon 50 de la Sécurité civile. Le bilan médical des autres passagers est toujours en cours. 21 pompiers et pas moins de neuf véhicules sont mobilisés. La route est bloquée et il y a une déviation à suivre.

