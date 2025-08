Dialan sur Chaîne. A la découverte des lions blancs et tigres du zoo de Jurques

Le zoo de Jurques, dans le bocage, offre un tête-à-tête fascinant avec les grands fauves. Lions blancs à la crinière éclatante et tigres puissants règnent sur les lieux et impressionnent petits et grands. Dans ce parc de 15 hectares, plus de 650 animaux venus du monde entier cohabitent : girafes, pandas roux, manchots… La visite est rythmée par des nourrissages et des animations pédagogiques. Afin de s'offrir une pause bien méritée, un espace snack est ouvert tous les jours sur le parc, avec différents menus qui s'offrent à vous.

Pratique. La Butte Jurques, Dialan-sur-Chaîne. Tarifs : 20,50€ par adulte, 14,50€ pour les 3-11 ans.