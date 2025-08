La Hague. Après 2 mois de travaux, cette route rouvre à la circulation

Dans la commune de La Hague, des travaux sont en cours depuis le début du mois de juin entre les routes départementales 64 et 901 pour réparer les fissures et renforcer la chaussée. Comme le chantier, qui était initialement prévu jusqu'à la fin du mois d'août, a bien avancé, il ne nécessite plus la fermeture complète de la route. L'axe sera de nouveau ouvert à la circulation à partir du 1er août à 20h.

"Toutefois, des travaux sont encore nécessaires aux abords de la voie", explique le Département, la circulation s'y fera en alternance du 4 au 8 août puis dans la période du 25 août à la mi-septembre. Sur place, une signalisation provisoire guidera les usagers.