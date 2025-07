Immobilier. Pourquoi deux villes normandes attirent particulièrement les investisseurs sur la côte ?

En 2025, la France observe un léger regain d'activité immobilière : hausse des biens à la vente (+0,1%), recul modéré des prix/m² (-1,8%) et progression des loyers/m² (+3,8%). Mais le littoral normand, lui, suit sa propre logique.

Boostées par le télétravail, la recherche d'un cadre de vie plus apaisé et la proximité de la mer, des villes comme Le Havre et Cherbourg-en-Cotentin affichent des performances qui détonnent face aux moyennes nationales.

Le Havre : un marché équilibré et rentable

Avec un prix moyen de 2 629€/m², une hausse de +9,4% des biens mis en vente et un rendement locatif de 5,71%, Le Havre coche toutes les cases pour les investisseurs.

La ville profite de sa position stratégique à seulement deux heures de Paris, de son dynamisme portuaire et de ses projets urbains qui modernisent son image.

Résultat : un marché intermédiaire stable, qui séduit autant les primo-accédants que les investisseurs à la recherche d'un rendement sûr sur le long terme.

Cherbourg-en-Cotentin : l'outsider à surveiller

Moins médiatisée, Cherbourg-en-Cotentin attire pourtant de plus en plus d'acheteurs.

Avec un prix moyen de 2 400€/m², un rendement locatif de 4,91% et une demande locative soutenue, la ville offre une porte d'entrée abordable vers l'investissement côtier.

Sa situation à l'extrême nord du Cotentin, son bassin d'emplois autour de la construction navale et du nucléaire, ainsi que sa qualité de vie en bord de mer en font une valeur montante du marché immobilier normand.

Pourquoi la Normandie attire de nouveaux investisseurs

Les marchés intermédiaires, comme ceux du Havre et de Cherbourg, se distinguent par leur équilibre entre accessibilité et rentabilité.

Contrairement aux zones littorales prestigieuses de la Côte d'Azur ou du Pays basque, où les prix atteignent des records, ces villes normandes permettent d'allier achat immobilier et rendement locatif sans exploser son budget.

Pour de nombreux investisseurs, c'est l'occasion idéale de se positionner avant que les prix ne grimpent davantage.

Méthodologie et expertise Guy Hoquet

Les données analysées par l'Observatoire Guy Hoquet Transaction et Location proviennent des annonces immobilières publiées sur plusieurs grands portails (SeLoger, Leboncoin, PAP, Ouestfrance-immo, etc.) entre décembre 2024 et juin 2025. Trois critères clés ont été retenus pour établir le score d'attractivité : le volume d'offre, le prix moyen au m² et le rendement locatif.