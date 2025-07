Isigny-le-Buat. Jusqu'à 45 pompiers mobilisés pour un incendie chez Suez Recyclage

Un bâtiment a pris feu dans une entreprise à Isigny-le-Buat dans la Manche mardi 29 juillet vers 9h30. Le sinistre s'est produit chez Suez Recyclage. 45 pompiers ont été engagés au plus fort de l'intervention, avec de nombreux véhicules et équipements. Quatre fourgons incendie, une échelle aérienne, une ambulance, un véhicule infirmier, un drone, une remorque poudre, un dévidoir automobile, un véhicule Poste de Commandement et un véhicule de lutte contre les risques technologiques étaient sur place.

Les pompiers ont mis en sécurité le personnel, pris en charge des personnes ayant inhalé des fumées, ont éteint le sinistre avec deux lances dont une déployée sur l'échelle. Il n'y a aucune victime. Les eaux utilisées ont été contenues dans le bassin de rétention de l'entreprise. Selon les pompiers, après analyse, il n'y a aucun risque de pollution.