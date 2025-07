People. "Je suis tout seul dans ma Normandie" : que devient le Manchois Valentin, un an après "L'amour est dans le pré" ?

Lors de la 19ᵉ saison, Valentin, éleveur de vaches laitières dans la Manche, avait trouvé l'amour auprès de Flavie (et dans le cœur des téléspectateurs). Leur idylle, commencée après un speed dating timide, avait été marquée par une épreuve difficile : le diagnostic de cancer de la jeune femme en plein tournage. Ensemble, ils avaient affronté cette épreuve, jusqu'à décider, neuf mois plus tard, de mettre fin à leur relation.

La jeune femme avait confié à l'époque "Je ne suis pas en bons termes mais je ne suis pas en mauvais termes non plus."

Elle précise tout de même : "On va dire que je ne lui souhaite que du bonheur, il n'y a aucun problème avec ça parce que je ne suis pas du genre à être mauvaise. Les seuls messages que je lui ai envoyés depuis qu'on n'est plus ensemble, il ne m'a jamais répondu. C'est son choix, je ne lui en veux pas du tout non plus."

Un cœur à prendre, mais pas pressé

Aujourd'hui âgé de 27 ans, Valentin se dit toujours célibataire, malgré plusieurs lettres reçues depuis la diffusion de l'émission. Lors de la conférence de presse de la 20ᵉ saison, en juillet dernier, il a confié vouloir prendre son temps, marqué par la perte récente de sa grand-mère. Sa vie amoureuse ? "C'est comme un lac… c'est plat", a-t-il résumé avec humour. "Pour l'instant, je suis tout seul dans ma Normandie." Pourtant, il plaît toujours autant. "J'ai reçu quelques lettres mais je n'ai pas eu le temps de les regarder", a-t-il confié aux journalistes.

Flavie, presque guérie et de nouveau amoureuse

De son côté, Flavie a annoncé au printemps avoir retrouvé l'amour. Désormais "presque guérie" de son cancer, elle a confié lors d'une interview qu'elle ne dévoilerait pas l'identité de son nouveau compagnon, souhaitant préserver sa vie privée. Elle poursuit par ailleurs ses projets personnels, notamment dans les concours de beauté, et une candidature à l'émission de télé-réalité Pékin Express.

Une nouvelle saison qui promet… avec un Normand déjà adoré

Si l'histoire de Valentin et Flavie appartient désormais au passé, L'amour est dans le pré s'apprête à faire son grand retour. Parmi les nouveaux candidats, un Normand au parcours bouleversant et à l'énergie solaire attire déjà toutes les attentions. Sur Instagram, Karine Le Marchand a même partagé un véritable coup de cœur pour lui. Un portrait qui promet d'émouvoir les téléspectateurs, et qui sera bientôt à découvrir dans la saison 20.