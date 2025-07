Innovation. L'idée géniale née en Normandie pour rendre la (bonne) protection solaire accessible à tous gratuitement

Sur les côtes du Calvados, deux grandes bornes orange attirent l'œil à l'entrée des plages de Lion-sur-Mer et Hermanville-sur-Mer. Leur mission ? Offrir aux vacanciers et aux habitants de la crème solaire SPF 50+, gratuitement. Cette initiative s'inscrit dans un programme de prévention solaire unique en Normandie, où le risque de cancers de la peau est particulièrement élevé.

Sun'box, l'innovation normande de santé publique

Derrière ce dispositif, on retrouve Sun'box, une entreprise française qui assemble ses bornes directement en Normandie, près de Villers-Bocage. L'objectif est double : dépanner ceux qui ont oublié leur protection solaire avec une crème de qualité (et durable !), et sensibiliser aux dangers des UV, souvent sous-estimés sur les côtes normandes.

Pourquoi la Normandie est en première ligne face aux UV

Contrairement aux idées reçues, le soleil normand n'est pas moins dangereux que celui du Sud. Selon l'Assurance Maladie, la région fait partie des zones les plus touchées par les cancers de la peau en France. Les rayons UV, même par temps voilé, peuvent provoquer des coups de soleil et augmenter le risque de mélanome, notamment chez les enfants.

La gratuité de ces bornes permet aussi de lever une barrière économique : la crème solaire de qualité reste un produit coûteux, souvent négligé par les foyers modestes.

"Je suis originaire du Calvados et notre entreprise est installée près de Villers-Bocage. L'idée, c'était de lancer cette action de prévention chez nous pour voir si elle fonctionnait. Nous avons commencé par un premier test l'été dernier à Ouistreham et, cette année, nous avons renouvelé l'expérience en l'étendant à de nombreux autres sites", souligne Boris Deschamps, associé Sun'box.

Un concept testé et approuvé en Normandie

L'histoire a donc commencé en 2024 à Ouistreham, avec un premier test concluant. Face au succès, Sun'box a étendu le dispositif cette année à de nouvelles plages du Calvados. Les retours sont unanimes : le design robuste, l'utilisation sans contact et la qualité écologique de la crème séduisent aussi bien les familles que les municipalités.

"Les retours ont été très positifs, autant sur la borne que sur la crème. Nous avons pu valider notre innovation d'un point de vue technique, et confirmer que notre crème est écologique, durable et de qualité", précise Boris Deschamps. Les retombées médiatiques, comme un reportage au 20h de France 2, ont renforcé la notoriété du projet.

L'entreprise ne s'arrête pas là : ses bornes sont déjà visibles dans toute la France, du littoral atlantique aux stations de ski, en passant par les grands événements sportifs comme le Tour de France ou le festival Beauregard à Hérouville-Saint-Clair, où plusieurs Sun'box étaient installées gratuitement.

Une Sun'box était également présente lors des championnats de France de voile à Cherbourg, offrant de la crème solaire aux participants et au public. - Sun'box CP

Une fabrication locale et durable

Chaque borne est fabriquée en acier et inox, résistante aux conditions extérieures, autonome sur batterie et facile à installer. La crème solaire, hypoallergénique et conforme à la loi d'Hawaï, est non polluante pour les milieux marins. Un choix qui répond à la fois aux enjeux de santé publique et à la protection de l'environnement.

"Pour nous, c'est un produit solaire sociétal : offrir gratuitement une protection de qualité, accessible à tous, sans flacons en plastique, avec un seul équipement durable ", insiste Boris Deschamps.

Bientôt de la crème solaire gratuite partout en France ?

Fort du succès en Normandie, Sun'box personnalise désormais ses bornes aux couleurs des villes ou des partenaires, et prévoit d'en installer dans d'autres communes normandes et sur davantage de sites touristiques d'ici les prochaines années.

"Ce qui nous plaît particulièrement, c'est que tous les clients qui ont testé nos bornes en 2024 ont choisi de reconduire l'opération en 2025", renchérit Boris Deschamps.