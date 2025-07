Métropole de Rouen. Des aliments brûlent dans un four, deux enfants blessés

Sécurité. Deux enfants, de 4 mois et 1 an, ont été légèrement blessés lors d'un incendie dans un immeuble à Petit-Quevilly, mardi 29 juillet. Le feu a été provoqué par des aliments restés dans un four.