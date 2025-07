Alençon. Les patrouilles de police renforcées contre la multiplication des incendies de véhicule

Depuis le début du mois de juillet, plusieurs faits de dégradation ont été recensés dans plusieurs quartiers d'Alençon : une douzaine de véhicules ont été incendiés, plusieurs autres endommagés et un feu de poubelle ont été signalés. Les derniers en date, dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 juillet et la nuit suivante, faisaient état de trois véhicules et d'une poubelle détruits, et d'un utilitaire et deux voitures endommagés.

Les pompiers sont intervenus dans le quartier de Perseigne, rue Guillaume le Conquérant et place Jeanne d'Arc, mais aussi en centre-ville, dans les rues de Fresnay, des Marais et des Granges, ainsi que dans la rue de la Brebiette, près du futur hôpital.

Des contrôles de police renforcés

Condamnés par la Ville, le candidat RN aux municipales Oscar Piloquet et le sous-préfet Yohan Blondel, qui assure l'intérim du préfet parti en Sarthe, ces actes "volontaires" n'ont pas "nécessairement de lien entre eux", selon la préfecture. Une enquête est en cours pour identifier les auteurs et déterminer les circonstances précises de leur commission.

Par ailleurs, dès samedi 26 juillet, la Police nationale a augmenté les patrouilles et a renforcé les contrôles, notamment la nuit. La préfecture invite la population à faire preuve de vigilance et à signaler sans délai auprès du 17, tout comportement suspect ou inhabituel.